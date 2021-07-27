خطأ طبي يدمر خلايا مخ الطفل عبد الرحمن.. ووالده: نفسي يتعالج

قبل نحو شهر كان الطفل «عبد الرحمن محمد حجازي»، البالغ من العمر 4 أعوام ونصف، المقيم بقرية البرانية التابعة لمركز مطوبس في محافظة كفر الشيخ، يلهو مع شقيقيه «علي وإسلام»، يتحرك يمينا ويساراً يخطف منهما الألعاب ويداعبهما بـ« شقاوته» المحبوبة، ويحفظ القرآن بكُتاب قريته، ولم يعلم أن شكواه من منطقة البطن ستتحول لكابوس لم ينته، إذ خضع لجراحة« فتاق»، حولت حياته لجحيم بعد إصابته بضمور في خلايا المخ بسبب خطأ طبي.

«ابني كان طبيعي وحافظ جزأين من القرآن الكريم، كان بيشتكي من فتق أسفل الخصية، خدته ورحت لدكتور جراحة عامة طلب تحاليل وأشعات عملتها قال لازم يدخل جراحة نشيل الفتاق ده، استغربت لأنه سنه صغير ويمكن الفتاق يروح مع التقدم في السن، لكن في الاخر خضعت لتعليمات الطبيب وتاني يوم أجرى عبد الرحمن الجراحة في مركز تخصصي شهير في مطوبس، لكن ساعات وانقلبت حياة ابني رأساً على عقب بسبب خطأ طبي»، يحكي محمد حجازي والد الطفل الذي يعمل سائقا على توك توك، بمطوبس.

في 20 يونيو الماضي وبعدما خضع الطفل الصغير لجراحة إزالة« الفتاق»، شعر والده أن هناك شيئاً غريباً يحدث من طبيب الجراحة، فأراد الإطمئنان على نجله بعدما ظل يبكي لوقت طويل بعد إفاقته من البنج، ليعطيه الطبيب حقنة وبعدها يتحول جسد نجله النحيل ولا يستطع الحركة:« بعد العملية كان بيعيط الدكتور أداله حقنة، وسكت ابني لكن بعد الحقنة جسمه كله بقة أزرق ومبقاش يتحرك، جرينا على الدكتور دخله غرفة العمليات مرة تانية وبدأ يعمل ليه إنعاش قلبي رئوي لأكثر من ساعة إلا ربع هو وطبيب التخدير، وطلبا نقله لرعاية مركزة في مشتشفى خاص آخر أو حكومي، الإسعاف اخدته ونقلناه متشفى خاص بدمنهور وهنا بدأنا نكتشف أن فيه خطأ طبي حصل أدى لتدمير خلايا المخ وأصيب ابني بضمور خلايا المخ، واتصدمنا».

لم تنته قصة الطفل الصغير عند اكتشاف الخطأ الطبي، بل حاول الطبيب والأطباء في المستشفى الخاص التهرب من خطأهم، ما دعا الأب لتحرير محضر حمل رقم 4037 لسنة 2021 جنح مركز شرطة مطوبس، واستدعته النيابة لسؤاله:« حوالي 4 أيام عشناهم في عذاب وعملت تقارير طبية وأشعات رنين أكدت إصابة ابني بضمور في خلايا المخ، رحت حررت محضر وقولت لوكيل النيابة أنا عاوز حق ابني، وذهبت لوكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ بابني علشان اشتكي ليها رفضت تقابلني وقالي سكرتيرها اعمل شكوى وهنحولها للشئون القانونية، لكن أطباء أصدقائي قالولي إن ضمور المخ حصل نتيجة توقف الأكسجين عن الجسم لما القلب توقف أكثر من مرة، وحصل صدمة كهربائية للولد، واتحولنا على الطب الشرعي في كفر الشيخ، قولتلهم أنا عاوز أعرف نوع العقار اللي خده عبدالرحمن وكان سبب في توقف قلبه ولسة منتظر».

شهرا كاملا كان ثقيلاً على الطفل وأسرته، انتهى بتحديد ميعاد مع عيادة خلايا ضمور المخ ضمن مبادرة الرئيس السيسي لعلاج المصابين بضمور المخ والعضلات:« مش عارف اعمل حاجة لكن اتححدلي ميعاد ضمن مبادرة الريس اروح اكشف على ابني، وبتمنى يتعالج، وأخد حقه».