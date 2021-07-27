بالأسعار والمواصفات.. أرخص سيارة صيني في السوق المصري

يحظى السوق المصري، بالعديد من السيارات من مختلف الشركات والمصنعين في العالم، سواء كات أوروبية أو يابانية أو صينية، أو الكورية، وتعتبر السيارات الصينية، من أكبر الشركات التي لها مبيعات قوية داخل السوق، بسبب انخفاض أسعارها، وتقديمها كماليات عالية مقارنة بمنافسيها.

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن»، مواصفات وأسعار سيارة «جيلي أم جراند»، والتي تعتبر أرخص سيارة صينية في السق المصري.

مواصفات وتجهيزات سيارة «جيلي أم جراند»

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، يولد قوة قدرها 105 أحصنة، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 140 نيوتن/ متر.

- يأتي المحرك متصلا بناقل حركة مانيوال مزود بـ5 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100كم/ ساعة في غضون 10.5 ثانية.

- تبلغ السرعة القصوى للسيارة 165 كم/ الساعة

- تستهلك السيارة متوسط 6 لترات من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة.

- تتوافر السيارة بأبعاد (4635 ملم طول، 1789 ملم عرض، 1470 ملم ارتفاع)، ويصل طول قاعدة العجلات 2650 ملم.

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 167 ملم.

- تتوافر سيارة «جيلي امجراند»، بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها (وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، ومرايات جانبية كهربائية، وحساسات ركن خلفية، ومثبت سرعة، وكاميرا خلفية، وشاشة وسائط 7 بوصة).

- تأتي السيارة في السوق المصري بفئة واحدة، وسعرها 190 ألف جنيه.