طلاب أدبي سعداء بامتحان علم النفس والاجتماع: سهل ومباشر

رسم امتحان مادة علم النفس والاجتماع، الفرحة على وجوه طلاب الثانوية العامة شعبة الأدبي، مؤكدين أن الامتحان جاء سهلاً ولا يشمل أسئلة معقدة وضمن المقرر الدراسي، موضحين أن الامتحان اشتمل على بعض الأسئلة التي تعتمد على الفهم لأنها جاءت بطريقة غير مباشرة، لافتين إلى أن مستوى الامتحان أسهل بكثير من أسئلة الامتحانات التجريبية التي عقدتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الشهور الماضية.

قال الطالب مصطفى حسين، بالصف الثالث الثانوي، إن الامتحان تكون من 50 سؤالاً اختيارياً، موضحاً أن الأسئلة جاءت مباشرة وسهلة عدا حوالي 5 أسئلة تحتاج إلى فهم وتركيز لأن الإجابات متقاربة.

وأضاف «حسين»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الامتحان لم يشمل أسئلة من خارج المقرر الدراسي، مؤكداً أن الوقت كان كافياً للإجابة على جميع الأسئلة ومراجعتها بشكل جيد.

«محمد»: الامتحان غطى غالبية أجزاء المقرر الدراسي

من جانبه، أكد الطالب عبدالرحمن محمد، أن امتحان علم النفس والاجتماع جاء في مستوى سهل ولم يشهد تعقيدات في غالبية الأسئلة، مؤكداً أن هناك حوالي 5 نقاط تحتاج إلى تفكير وتركيز شديد لأن الإجابات متقاربة.

وأضاف «محمد»، أن الامتحان غطى غالبية أجزاء المقرر الدراسي، مؤكداً أنه لا يشمل أسئلة من خارج الكتاب المدرسي، لافتاً إلى أنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية في اللجنة الامتحانية بشكل جيد.

واتفق معه الطالب أحمد منصور، الذي أدى الامتحان بمدرسة الأورمان الثانوية، قائلاً: «الامتحان جه سهل عدا حوالي 5 أسئلة غير مباشرة وتحتاج إلى فهم»، مؤكداً أن بعض أسئلة الامتحان جاءت من المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم الفني.

وأضاف «منصور»، أن المنصات التعليمية ساعدته في التدريب بشكل جيد على طريقة الأسئلة الجديدة التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، لافتاً إلى أن الأسئلة في امتحان علم النفس جاءت واضحة.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أن امتحان علم النفس والاجتماع عقد ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، ووسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية.