كشف فتحي أبوطالب، معلم علم النفس والاجتماع، عن إجابة امتحان علم النفس للثانوية العامة 2021، مؤكداً أن مستوى الامتحان هو «السهل الممتنع»، موضحاً أن الامتحان اشتمل على نحو 15 سؤالاً وضعت بطريقة غير مباشرة، لافتاً إلى أن الامتحان يقيس المستويات العليا من التفكير ومستوى الطالب المتوسط، موضحاً أن الامتحان يميز بين الطلاب المتفوقين.

وأضاف «أبوطالب» في تصريحات لـ«الوطن»، أن إجابة امتحان علم النفس للثانوية العامة 2021 تحمل تشابها في بعض الأسئلة وهو ما يميز بين الكثير من الطلاب، موضحاً أن الطالب المتفوق يجد صعوبة في «تقفيل الامتحان»، مؤكداً أن الامتحان مناسب للطالب المتوسط لأنه اشتمل على الكثير من الأسئلة المباشرة التي لا تشمل أي تعقيد.

«أبو طالب»: بعض إجابة امتحان علم النفس للثانوية العامة 2021 متشابهة

وتابع فتحي أبوطالب، بأن أسئلة الامتحان جاءت من المقرر الدراسي، إلا أنها تحتاج إلى فهم وتركيز وليس حفظ، لافتاً إلى أنه هناك الكثير من الإجابات المتشابهة في الامتحان وهو خلق نوعاً من الاختلاف بين المعلمين في اختيار الإجابة الصحيحة.

وترصد «الوطن»، في الصور التالية إجابة امتحان علم النفس للثانوية العامة 2021، بحسب «أبوطالب»:

من جانبه، أكد عدد من طلاب الصف الثالث الثانوي شعبة الأدبي، أن الإجابة على امتحان علم النفس جاءت مناسبة للوقت المخصص لها، موضحين أن الامتحان جاء في مستوى سهل وغالبية الأسئلة مباشرة ولا تشمل أي تعقيد.

طلاب: إجابة امتحان علم النفس للثانوية العامة 2021 مناسبة للوقت المحدد

قال الطالب مصطفى حسين، بالصف الثالث الثانوي، إن الامتحان تكون من 50 سؤالاً اختيارياً، موضحاً أن الأسئلة جاءت مباشرة ولم يشمل أسئلة من خارج المقرر الدراسي، مؤكداً أن الوقت كان كافياً للإجابة على جميع الأسئلة.

وأكد الطالب عبدالرحمن محمد، أن امتحان علم النفس والاجتماع جاء في مستوى سهل إلا أنه هناك نحو 5 نقاط تحتاج إلى تفكير شديد لأن الإجابات متقاربة، لافتاً إلى أنه جرى تطبيق الإجراءات الاحترازية في اللجنة.

وأكد الطالب أحمد منصور، الذي أدى الامتحان بمدرسة الأورمان الثانوية، أن المنصات التعليمية ساعدته في التدريب على طريقة الأسئلة الجديدة، لافتاً إلى أن الامتحان اشتمل على 5 أسئلة غير مباشرة وتحتاج إلى فهم.