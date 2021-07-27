طرح أحدث سيارات «جيتور الصينية» في السوق المصري غدا

تستعد شركة نور الدين الشريف، الوكيل الحصري لعلامة جيتور الصينية في مصر، لطرح أحدث سياراتها X95، في الساحل الشمالي غدا، بحضور عدد كبير من الصحفيين ورجال وخبراء صناعة السيارات في مصر.

وستعلن الشركة غدا عن الأسعار والمواصفات بالتفصيل للسيارة الجديدة التي بدأت أولى تجاربها بالفعل اليوم في مصر، حيث تتوفر السيارة بمحرك 1.6 لتر مزودة بتربو، يولد قوة 197 حصان وعزم 290 نيوتن متر.

السيارات الصينية في مصر

ومنذ ما يقرب من 8 سنوات كانت السيارات الصينية لا تصلح للسوق المصري ولا أي سوق سيارات، بسبب المشكلات التي كانت بها في ذلك الوقت، وضعف صناعة السيارات الصينية، ولكن الآن تغير الوضع تماما، فقد أصبحت تنافس السيارات الكورية والألمانية في بعض الأسواق العالمية.

واحتلت الصناعة الصينية المرتبة الأولى في العالم من حيث حجم الإنتاج والمبيعات داخل وخارج الصين، حتى احتلت السيارات الصينية السوق المصري، وأصبحت الأعلى مبيعا في مصر بعد أن اطمأن لها المستهلك المصري ووثق في الصناعة الصينية التي تفوقت على دول كثيرة.

وفي الفترة الأخيرة، تم تقديم العديد من السيارات الصينية في السوق المصري، ومن أهمها شركة «شانجان» التي استحوذت عليها شركة غبور أوتو، وأيضا استحوذت على سيارات «هافال» في صفقتين ليس لهما مثيل في السوق المصري، حيث تم ذلك في شهر ونصف فقط، وطرحت العديد من السيارات التي تناسب السوق المصري والمستهلك، وقبل «شانجان» و«هافال»، استحوذت شركة نور الدين الشريف على سيارات جيتور الصينية.

وقدمت الشركة سيارة واحدة في مصر، وهي جيتور X70 بمحرك 1.5 تربو، يولد قوة 147 حصان وعزم 210 نيوتن متر، وتتوفر بفئتين بسعر 305 و338 ألف جنيه.