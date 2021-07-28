شاطئ النخيل يبتلع ضحايا كل عام.. والإسكندرية تتخذ قرارات لمنع دخوله

دومًا ما تتكرر كل عام حوادث الغرق بشاطئ النخيل في محافظة الإسكندرية، ليصبح مجرد ذكر اسم الشاطئ مرتبطا لدى المصريين بحوادث الغرق والموت، مطلقين عليه اسم «شاطئ الموت».

وفي مطلع الشهر الجاري كانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتمعت برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن الأسباب التي أدت إلى غرق العشرات من الموطنين بشاطئ النخيل في حي العجمي بمحافظة الإسكندرية، والإجراءات والتدابير اللازمة التي اتخذتها الحكومة لتلافي تكرار حدوث ذلك مستقبلًا.

ويوم السبت الماضي كان قد وقع حادث غرق لثلاثة أشخاص في شاطئ النخيل، حيث تمكن رجال الإنقاذ النهري التابع لقوات الحماية المدنية بالإسكندرية، فجر السبت الماضي من انتشال جثة شاب غرق بشاطئ النخيل، وبذلك ارتفع ضحايا الشاطئ إلى ثلاثة غرقى، ليصدر المستشار أحمد جمال، رئيس نيابة أول العامرية، قرارًا باستدعاء المسؤولين لسؤالهم وصرح بدفن جثث الضحايا.

وتعود الواقعة إلى يوم الجمعة الماضية حينما تلقى قسم شرطة أول العامرية بلاغًا يفيد بوجود غرقى بشاطئ النخيل، على الرغم من قرار غلقه الصادر من النيابة العامة، ليتوجه ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص غرق شاب يدعى بهاء أنور عبده، 23 عاما، من محافظة القاهرة، وشخص آخر، وكانا قد تسللا إلى مياه البحر رغم غلق الشاطئ ولافتات التحذير على طول الشاطئ والإجراءات المتبعة لمنع نزول البحر هناك.

وبمجرد وقوع حادث شاطئ النخيل، وجهت محافظة الإسكندرية، السبت الماضي تحذيرات شديدة اللهجة لمسؤولي شاطئ النخيل لإحكام السيطرة والإغلاق وفقاً لقرار النيابة العامة بإغلاق الشاطئ لحين الانتهاء من أعمال إصلاح حاجز الأمواج، التي تسبب في غرق الرواد وحصد الكثير من الأرواح منذ أكثر من عام، لذلك جاء قرار الإغلاق.

كما تسبب الحادث في تلقي جمعية 6 أكتوبر المسؤولة عن الشاطئ، تعليمات مشددة من مديرية أمن الإسكندرية بمنع الدخول من بوابات الجمعية لأي شخص من المواطنين نهارًا أو ليلاً من غير أعضاء وقاطني مدينة شاطئ النخيل ومنع تسلل البعض ونزولهم للبحر لمنع حالات الغرق حتى الانتهاء من القيام بإصلاح حواجز الأمواج؛ وذلك حفاظا على أرواح المواطنين تنفيذاً لقرار النيابة العامة.

يذكر أن العام الماضي شهد مصرع العشرات غرقًا بشاطئ النخيل نتيجة «الدوامات» المتواجدة على الشاطئ، وتسبب سحب العائم إلى الداخل ويكون من الصعب معه العودة إلى الشاطئ، ما يؤدي إلى الموت غرقاً، ومن بين حوادث الشاطئ والتي وقعت بالعام الماضي حادث نزول أحد الأطفال إلى مياهه للسباحة وذلك برفقة والدته ليتعرضا للغرق سوياً، ما أدى إلى نزول 11 شاباً لإنقاذهم ليغرق بعد ذلك الجميع، وتبتلعهم أمواج هذا الشاطئ بعد أن جرفتهم داخله دوامات مياهه.