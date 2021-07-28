مصادر تكشف اتهامات الجراح الشهير: أخطاء طبية كادت تنهي حياة مرضى

كشفت مصادر مطلعة أن الجراح الشهير المقبوض عليه من قبل قوات الأمن سوف يخضع للتحقيق أمام النيابة العامة، ويتم توجيه له عدة اتهامات من بينها التسبب في أخطاء طبية كادت أن تُعرِّض حياة المرضى للخطر وتودي بحياتهم، وإدارة عيادة بدون ترخيص.

تورط زوجة لاعب بالسمسرة الطبية

وكشفت المصادر أن هناك زوجة لاعب كرة قدم شهير سابق تساعده عند طريق جذب عدد من السيدات لإجراء عمليات مقابل حصولها على عمولة مالية من الجراح، ما يشير إلى ارتكابها واقعة السمسرة الطبية، وهذا مخالف للقانون.

مصادر تكشف تفاصيل ضبط جراح شهير

وكانت مصادر مسؤولة قد كشفت تفاصيل القبض على جراح شهير يدعى «م.غ»، متخصص في جراحات التجميل، عقب إجرائه عددا من العمليات الجراحية التي تسببت في عدد من الأخطاء الطبية مؤخرا.

وقالت المصادر، لـ«الوطن»، إن قوات الشرطة توجهت للقبض على الجراح الشهير وأودعته قسم الشرطة بعد تحرير محضر له تمهيدا لعرضه على النيابة العامة، بتهمة إدارة عيادة بدون ترخيص والتسبب في أخطاء طبية كادت أن تعرض حياة المرضى للخطر، مشيرة إلى أن نقابة الأطباء تلقت عددا من الشكاوى ضد الجراح بعد تحرير محضر رسمي ضده.

مصدر بـ«الأطباء» يكشف تفاصيل نصب الجراح على المشاهير

وكشف مصدر مسؤول بنقابة الأطباء أن الجراح اشتهر مؤخرا نتيجة الترويج له عن طريق إحدى الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي التي تديرها زوجة لاعب كرة قدم سابق وشهير، عاونته في إغراء بعض السيدات من أجل إجرائه عمليات تجميل لهن مقابل حصولها على نسبة من المريض والطبيب.

وأشار المصدر إلى أن زوجة اللاعب السابق الذي ينتمي لنادي قمة شهير عملت مع الجراح في مهنة «السمسرة الطبية» بالمخالفة للقانون الذي لا يبيح مهنة السمسار الطبي.

وطالب المصدر بأن تتضمن عملية القبض على الجراح ضرورة اتهام زوجة اللاعب التي تعاونه وقامت بدور تسويقي كبير له خلال الفترة الماضية مما كان له بالغ الأثر في وقوع عدد من الضحايا المرضى في عدد من الأخطاء الطبية مؤخرا.