برلماني يتقدم بطلب لفصل «أبو عطوة» عن قرية نفيشة بالإسماعيلية

تقدم الدكتور أحمد دندش عضو مجلس النواب بالإسماعيلية، بطلب لوزير التنمية المحلية ومحافظ الإسماعيلية؛ لجعل منطقة أبو عطوة كقرية منفصلة عن قرية نفيشة.

وقال «دندش» أن طلبه جاء لبحث سبل تحويل منطقة أبو عطوة لقرية محلية منفصلة عن قرية نفيشة لتوافر جميع الإمكانيات المطلوبة لتحويلها لقرية.

وأشار النائب إلى أن منطقة أبو عطوة تقع على مساحة 5 آلاف فدان بإجمالي عدد سكان يزيد عن 60 ألف نسمة موزعين على 4 توابع رئيسية لمنطقة أبو عطوة يتبعهم 20 عزبة صغيرة.

وأكد أن المنطقة بها 3 نقاط للشرطة والإطفاء والإسعاف، ومحطة توزيع غاز طبيعي وفرع لشركة الكهرباء ووحدة صحية ومكتب بريد و14 جمعية أهلية خدمية من جمعيات المجتمع المدني.

وعن المدارس، أوضح أن «أبو عطوة» بها 7 مدارس ابتدائية و5 مدارس إعدادية ومدرسة ثانوي عام ومدرستين للثانوية الفنية الصناعية والتجارية ومدرسة ذات الفصل الواحد ومعهد ديني متكامل «ابتدائي وإعدادي وثانوي».

وتقدم «دندش» بطلب إلى لجنة التنمية المحلية في مجلس النواب لإعداد التقرير اللازم للموافقة على إنشاء الوحدة المحلية للقرية في اسرع وقت ممكن لتخفيف العبء عن المواطنين.