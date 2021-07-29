حظك اليوم برج الحمل الخميس 29-7-2021 مهنيا وعاطفيا
كتب:
الوطن
12:08 ص | الخميس 29 يوليو 2021
حظك اليوم برج الحمل
يعرف مولود برج الحمل بإخلاصه الكبير لأصدقائه، وتقديره لهم ويبذل أي مجهود في سبيل أي شيء لمساعدتهم، وتقديم العون لهم في المشاكل التي تواجههم.
وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم برج الحمل مهنيًا
القمر في برجك يجعلك تضع طابعك الشخصي على كل شيء تلمسه لكن عليك بتنظيم جهدك.
حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا
تجد اليوم أن لديك روح مبادرة تجعلك محركا ودافعا للأحداث في حياتك الخاصة.
ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة سوسن بدر، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.