تفاصيل امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية الأزهرية.. الطلاب يشيدون

أبدى عدد من طلاب القسم الأدبي من الشهادة الثانوية الأزهرية، ارتياحهم من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، مؤكدين أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، ولا يوجد لديهم شكاوى.

وصرح الدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بأن امتحانات الثانوية الأزهرية مرت دون مشاكل أو شكاوى، من الطلاب بخصوص الامتحان أو الإجراءات الاحترازية الخاصة بالعملية التنظيمية للامتحانات.

وأضاف داود، في تصريحات لـ «الوطن»: أن امتحانات الثانوية الأزهرية حتى الآن، وصلت إلى مرحلة «زيرو مشاكل»، متابعا: فعلى مدار أيام الامتحانات سواء للقسم العلمي أو الأدبي لم نتلق أي شكاوي من صعوبة الامتحانات، كما أن العينات العشوائية للتصحيح جميعها مبشرة حتى الآن.

امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية

وأجري امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وفقًا لضوابط قطاع المعاهد، التي تتضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا، خلال امتحانات الثانوية الأزهرية 2021.

وبلغ عدد الطلاب الذي يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، هذا العام، 113473 طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى 74754 طالبًا وطالبة في القسم الأدبي، و38719 طالبًا وطالبة في القسم العلمي، وذلك في 609 لجان على مستوى محافظات الجمهورية.

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

أكدت غرفة عمليات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، برئاسة وكيل الأزهر، تخصيص رقمي «واتساب» للتواصل مع المسؤولين، وهما رقم (01002077995) مكتب وكيل الأزهر، ورقم (01223343001) مكتب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، حيث يتلقى الرقمان الشكاوى إلكترونيًّا في سرية تامة، ويعمل القائمون عليها على مدار الساعة.

وأشارت الغرفة إلى أنَّه يجب على مقدم الشكوى في امتحانات الثانوية الأزهرية، إرسال ما يثبت هويته للتحقق من جدية الشكوى ومتابعتها، كما خصص قطاع المعاهد الأزهرية استمارة متابعة إلكترونية لتقديم المقترحات والشكاوى من قبل المعلمين والطلاب وأولياء الأمور.