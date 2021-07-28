5 جروح و60 غرزة.. علقة موت لـ«هتلر» على يد أبناء زوجته

لم يهتم أبناء زوجته لكبر سنه وتجاوزه الـ50 عاما أو زواجه من والدتهم، وأنه أصبح في مقام الأب ليقرروا الاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء وتشريح جسده وإصابته بعشرات الغرز في أماكن حساسة، ويتهمهم رسميا في محضر الشرطة بمحاولة قتله.

بداية الواقعة

بحسب شهود العيان فإن شخصين «نجلي زوجة المجني عليه»، عمرهما بين 18 عاما و20، يحملان أسلحة بيضاء هاجما شخصًا يدعى عبد الخالق كامل 55 سنة، وشهرته «هتلر» بمحطة قطار قرية سرابيوم بمركز فايد.

وأضاف أحد أهالي القرية أن أحدهما كان يحمل سلاحا أبيض «كتر» والآخر يحمل «مطواه» وباغتاه بضربة أسقطته أرضا ثم تناوبا الاعتداء عليه».

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن»: «لم يكتفيا بضربه أول مرة إلا أنهما عاودا الاعتداء عليه مرة أخرى بعد تدخل بعض الأهالي، إلى أن أصبح ينزف من كل منطقة بجسده».

الإسعاف نقلته إلي المستشفي والأطباء "حالته كانت صعبة"

ونقلت سيارة الإسعاف المصاب إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، في حالة حرجة بسبب فقدان كمية كبيرة من الدماء، وتجاوز سنه الـ 50 عاما.

وقالت مصادر طبية إن المجني عليه مصاب بجرح قطعي في الرأس تسبب في قطع الفروة ووصوله إلى الجمجمة وجرح عميق في الذراع وآخر في الظهر وجرح قطعي قرب العضو الذكري.

وأضافت المصادر أنه تم إجراء الجراحة اللازمة للمجني عليه وعمل الأشعات اللازمة وحجزه بالمستشفى تحت الملاحظة لحين تماثله للشفاء.

فريق من البحث الجنائي لضبط الجناة

وحررت الشرطة المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعة، فيما كلف اللواء رشاد الغمراوي بتشكيل فريق بحث برئاسة المقدم محمد البرماوي رئيس وحدة مباحث فايد؛ لسرعة ضبط الجناة.