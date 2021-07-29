حظك اليوم برج الأسد الخميس 29-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الأسد يتمتع بجاذبية وسحر خاص فهو قادر على لفت انتباه كل من حوله، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

تشارك الجميع بحب وود وتحقق مكاسب مهمة.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

القمر في منزل الحظ يساعدك على استعادة حيويتك وطاقتك وقدرتك على العطاء.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله، ويوافق تاريخ ميلاده 3 أغسطس.