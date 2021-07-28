20 سفينة.. إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر، اليوم الأربعاء، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 20 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر وصول سفينتين.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة، كما سجل الميناء خروج سفينتي بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين.

التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل حركة السفن بموانئ بورسعيد

وأكدت موانئ بورسعيد، أنه جار التنسيق الدائم بين الجهات المعنية؛ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

229 سفينة بموانئ المنطقة الشمالية خلال يونيو

وأعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش سجلت خلال شهر يونيو الماضي، حركة تداول بحمولات 3,398,762 طن كطاقة محققة وعدد حاويات 314,706حاوية مكافئة من خلال استقبال 229 سفينة متنوعة خلال الشهر.

وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية، قد استقبل عدد 37 سفينة حاويات بطاقة محققة 322,874 طن وعدد حاويات 35,347 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 7 سفن بضائع عامة و أيضا 5 سفن صب سائل وسفينة رورو وسفينة تحولت ساحلي فضلاً عن استقبال عدد 54 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.

أما ميناء شرق بورسعيد فقد استقبل خلال شهر يونية عدد 110 سفن حاويات وعدد 9 سفينة بضائع عامة بطاقة محققة 3,059,283 طن و279,359 حاوية مكافئة، فيما استقبل ميناء العريش البحري، 5 سفن لتصدير المنتجات السيناوية للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 16,605 طن.