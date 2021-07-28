لخريجي كلية حقوق.. كيف تصبح ضابطا متخصصا في عامين فقط؟

فتحت كلية الشرطة التابعة لوزارة الداخلية أبوابها أمام خريجي كلية الحقوق، من الذكور أو الإناث، للالتحاق بصفوف الكلية ليصبحوا من الضباط المتخصصين، وذلك منذ أمس الثلاثاء الموافق 27 يوليو الحالي، وحتى الخميس الموافق 19 أغسطس المقبل، من خلال مكتب تنسيق القبول في كلية الشرطة.

وفي إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة والتي تقدمها جريدة «الوطن» على مدار اليوم، نستعرض خطوة بخطوة كيف يلتحق الحاصلين على ليسانس حقوق بكلية الشرطة، ليصبحوا ضباط متخصصين، وذلك في التقرير التالي..

المستندات المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة

يتوجب أولا على الراغبين من خريجي كلية الحقوق، تجهيز بعض المستندات والأوراق المطلوبة كما يلي:

- يتقدم الطالب بأوراقه الدالة على حصوله على «المؤهل الجامعي - الدرجة العلمية»، والمستندات المطلوبة «شهادة الميلاد - بطاقة الرقم القومي - شهادة الثانوية العامة» إلى مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية.

- يكون الدخول للأكاديمية لإجراء الاختبارات من البوابة رقم (5) اعتبارًا من الساعة 6 صباحًا.

خطوات الالتحاق بكلية الشرطة لخريجي الحقوق

- التوجه لمكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة، والدخول من بوابة 5 لأكاديمية الشرطة، والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، مع العلم بأنّ التقديم متاح للجنسين سواء ذكور أو إناث.

- بعد سحب الملف، وتقديم المستندات اللازمة التي سبق ذكرها، يتم تحديد موعد لاختبار القدرات للطالب.

ـ حال نجاح الطالب في الاختبار يتدرج في الاختبارات تباعا وصولًا لاختبار الهيئة، وإذا نجح في اجتيازه، يعتبر مؤهلا للالتحاق بأكاديمية الشرطة للدراسة لمدة عامين.

- بعد التخرج يصبح ضابطًا برتبة ملازم أول.

وتوفر أكاديمية الشرطة المصرية للطلاب، كتيبا يحتوي على جميع الخطوات اللازمة للتقدم للالتحاق بكلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين، يضم الاستفسارات المتعلقة بالتقديم، ويتسلمه الطالب.

كما يتم طباعة دليل الطالب للمعلومات العامة الذي يحتوي على معلومات عن مصر، وأهم المعلومات العامة الضرورية لطالب كلية الشرطة.