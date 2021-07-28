الأولى على الجمهورية في الثانوية التجارية.. محافظ سوهاج يكرم الطالبة «أسماء»

كرَّم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، الطالبة أسماء زكريا محمد عثمان، ابنة مركز أخميم، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية بشهادة التعليم الفني التجاري نظام الخمس سنوات 2020/2021.

وأهدى المحافظ الطالبة شهادة تقدير، وهدية عينية وأخرى مادية تقديرًا لتفوقها الدراسي، وذلك خلال تكريمها بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وأحمد وائل المشنب رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة وعضو مجلس النواب السابق، ومحمود عجمي مدير عام التعليم الفني بالمديرية.

وأعرب المحافظ، عن شكره وتقديره لأسرة الطالبة، وما بذلوه من جهود معها كانت سببا في تفوقها، متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح في المرحلة القادمة، مؤكدًا أنها فخر للمحافظة بوصولها إلى المركز الأول على مستوى الجمهورية.

ووجه «الفقي» مسئولي مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بضرورة بذل المزيد من العمل والجهد لدفع وتطوير منظومة التعليم بالمحافظة، وحث الطلاب على التفوق والنجاح واحتلال المراكز الأولى دائما على مستوى الجمهورية.