محلية النواب تتفقد المشروعات الخدمية والمتعثرة بطنطا والمحلة (صور)

استقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وأعضاء اللجنة، للوقوف على ما تم إنجازه من مشروعات على أرض المحافظة، ومتابعة المشروعات الجاري العمل بها، إلى جانب المشروعات المتعثرة، للتعرف على أسباب تعثرها، وكيفية حلها لاستئناف الأعمال بها، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، واللواء عادل عياد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية، واللواء حمدي الجزار، مساعد وزير التنمية المحلية، وعدد من القيادات التنفيذية والبرلمانية.

واستعرض محافظ الغربية، من خلال عرض تقديمي، كل ما تم إنجازه من أعمال ومشاريع على أرض محافظة الغربية خلال 18 شهراً، وكذلك نسب إنجاز المشاريع الجاري العمل فيها.

كما عرض المحافظ على الحضور رؤية المحافظة لمجموعة من المشاريع الاستثمارية والخدمية والتنموية، التي تسعى المحافظة لتنفيذها وعرض المشكلات التي تعوق التنفيذ، مطالباً النواب بدعم المحافظة في تنفيذ تلك المشروعات.

رحمي: عرض المشروعات ومناقشة أوضاع المتعثرة

ومن جانبه، أشاد النائب أحمد السجيني بحجم المشروعات التي نفذتها المحافظة في تلك الفترة، مشيراً إلى أن ذلك تحقق بفضل الفكر العلمي لقيادات المحافظة وعلى رأسهم الدكتور طارق رحمي ونائبه الدكتور أحمد عطا، مؤكداً على دعم اللجنة للمشروعات المستقبلية التي طرحها المحافظ خاصةً فيما يتعلق بمصنعي القمامة بالمحلة ودفرة والمشروعات التنموية التي ستوفر خدمات حقيقية للمواطن بالغربية.

وقام المحافظ ومرافقوه بجولة تفقدية على أرض الواقع لمعاينه المشاريع التي تم الانتهاء منها، وكذلك المشاريع الجاري العمل فيها، حيث بدأت الجولة بتفقد المنطقة اللوجيستية، والتي تُعَدْ نقلة نوعية في مجال المشاريع الاستثمارية والخدمية بالمحافظة، لما تحويه من منطقة تجارية تتمثل في مول طنطا، وترفيهية ممثلة في مدينة الملاهي، رياضية في نادي ماتريكس، بالإضافة إلى مناطق طبية وخدمية واسعة النطاق، تخدم أهالي المحافظة وباقي محافظات الدلتا، بتكلفة 6 مليارات جنيه.

كما تم تفقد المحافظ وأعضاء لجنة الإدارة المحلية مشروع إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، والذي يهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة، بواقع 70 مليون بيضة سنوياً، والمجهز بأحدث التقنيات الألمانية، بإجمالي تكلفة 76 مليون جنيه، تفقد بعدها المحافظ ومرافقوه توسعات محطة الكهرباء بطريق كفر الشيخ سليم، والتي تم إنهاء الأعمال بها، واسْتُكْمِلَتْ الجولة بتفقد محطة المياه بطريق الملاحة والمرشحة للافتتاح الرئاسي، بتكلفة تقدر بـ120 مليون جنيه.

السجيني: كل الدعم لخطط المحافظة المستقبلية

وفي قطاع الرصف، تابعت اللجنة أعمال تطوير محور شارع الإسكندرية بحي أول طنطا، من الطريق الزراعي إلى منطقة السيد البدوي، ليُعَدْ بذلك أحد أهم المحاور المرورية بالمحافظة، والتي تسعى لتحقيق سيولة مرورية لمواطني المحافظة وزائريها، بتكلفة إجمالية بلغت 18 مليون جنيه، واستكمل المحافظ والنواب جولتهم بتفقد أعمال تطوير ميدان المحطة ومنطقة السيد البدوي.

وفي ذات السياق، تفقد أعضاء اللجنة موقع إنشاء فندق طنطا الجديد بشارع الجلاء والجاري العمل به، حيث يُغَدْ الفندق الأول من نوعه في المحافظة، لما يقدمه من خدمات لإقامة الزائرين إلى جانب احتوائه على مول تجاري، ومنطقة جراجات، وجيم رياضي، بتكلفة 850 مليون جنيه، كما تم تفقد أعمال تطوير كورنيش طنطا الجديد، الذي يمتد من كوبري فاروق بالجلاء، وحتى كوبري جيهان بالإستاد، بتكلفة إجمالية 122 مليون جنيه.

إنشاء مجزر نصف آلي بقرية شبشير الحصة

وانتقل المحافظ ومرافقوه لتفقد أعمال إنشاء المجزر النصف آلي بقرية شبشير الحصة، بمركز طنطا، والذي يهدف لذبح 20 رأس ماشية و50 رأس من الأغنام في الساعة، بطريقة حديثة متطورة ونظيفة، بإجمالي تكلفة 76 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يحقق المشروع الاستفادة المثلى من الفضلات والروث في إنتاج الغاز الحيوي.

وفي مدينة المحلة الكبرى، تفقد الدكتور رحمي والمهندس السجيني وأعضاء اللجنة، المنطقة الصناعية، التي تم انتهاء الأعمال بها، بتكلفة مالية تقدر بنحو 638 مليون جنيه في المرحلة الأولى.

وخلال زيارة مدينة المحلة الكبر، شهد المحافظ وأعضاء اللجنة وضع اسم الشهيد عقيد أركان حرب محمد فضل الله على إحدى المدارس، بحضور النائبة سامية توفيق، زوجة الشهيد، التي أعربت عن سعادتها لإطلاق اسم الشهيد على المدرسة في لمسة إنسانية من المحافظ.

وتابعت اللجنة زيارتها بتفقد مسار العائلة المقدسة بسمنود، الذي أنهت المحافظة الأعمال فيه، وتم افتتاحه بحضور وزيري التنمية المحلية والسياحة في يناير الماضي، بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 8 ملايين جنيه.

واخْتُتِمَتْ الجولة بتفقد الحضور لأعمال إنشاء الجامعة التكنولوجية بقرية بهبيت الحجارة، والجاري العمل بها لتكون بذلك أول جامعة تكنولوجية متخصصة بالمحافظة للتعليم المهني، بتكلفة 251 مليون جنيه.

وعلى هامش الزيارة، حضر أعضاء اللجنة مناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالنائب سامح حبيب، عضو مجلس النواب، كما قدم المحافظ درع المحافظة للمهندس أحمد السجيني وأعضاء اللجنة.