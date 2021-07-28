سيول قيا في الطائف تقتل رجلًا ووالدته وابنته غرقًا «فيديو»

أصبحت سيول قيا في الطائف حديث الناس بالسعودية وخارجها، بعد أن أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة، حيث لقوا مصرعهم في مدينة قيا السعودية، بعد أن جرفتهم السيول التي مرَّت بالمدينة، بتاريخ 24 يوليو الجاري، وتسببت سيول قيا بالطائف بوفاة رجل ووالدته وابنته، في جنوب شرق منطقة الطائف في المملكة العربية السعودية.

وكانت سيول قيا في الطائف، وصلت إلى المدينة من الوديان وبعض القرى المحيطة، نتيجة هطول كميات كبيرة من الأمطار، التي كانت سببًا في تشكل السيول التي أودت بحياة الأشخاص الثلاثة.

هكذا غرق ضحايا سيول قيا بالطائف

وسبق سيول قيا في الطائف عاصفة رملية مرَّت على مدينة قيا، وبعدها شهدت المدينة وابلا من الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة بما فيها من وديان محيطة بمدينة قيا، مما أدى إلى تشكل سيول قيا بالطائف الجارفة التي مرَّت على المدينة، حيث جرفت هذه السيول مركبة فيها رجل ووالدته وابنته، وأخذهم السيل مع السيارة إلى وادٍ قريب حيث توفوا غرقًا.

سيول قوية مع وادي #قيا جنوب ⁧#الطايف_الان مباشر س ٨.٠٠ م الجمعة ١٣ ذوالحجة ١٤٤٢ #الطايف pic.twitter.com/kh0TO3Ovqc — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) July 23, 2021

وبعد الحادثة مباشرة خرجت فِرق الإنقاذ والدفاع المدني الموجودة في مركز قيا بالطائف للبحث عن الأشخاص الثلاثة، خاصة بعد أن كثرت الشكاوى من المواطنين عن الأضرار الجسيمة التي سببتها السيول في المدينة، من جرف أعمدة الكهرباء وجرف السيارات إلى مناطق مجهولة، وفتحت بلدية المدينة الطرقات للحد من خطورة السيول على البلدة.

ومدينة قيا بالطائف تسمى أيضا بمدينة قياء، وهي مركز يتبع لمحافظة الطائف التي تتبع بدورها منطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، وتبعد عن المدينة حوالي سبعين كيلومترًا، وقد تردد اسم المدينة أو المركز بشكل كبير بسبب السيول الجارفة التي ضربت المدينة، وأدت لهذه الحادثة البشعة التي راح ضحيتها أب ووالدته وابنته.