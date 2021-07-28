إسرائيل تفتح تحقيقا حول استخدام برنامج بيغاسوس للتجسس على شخصيات دولية

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن ممثلين عن عدد من الهيئات والأجهزة الأمنية حضروا إلى مقر شركة «NSO الإلكترونية»، للتحقيق في الادعاءات حول استخدام برنامجها بيغاسوس، في التجسس على شخصيات دولية.

ووفقا لتغريدة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، عبر تويتر: «وصل ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية والأمنية في إسرائيل، إلى شركة NSO، لفحص التقارير والادعاءات التي أثيرت حوله»، حسبما نقل موقع «روسيا اليوم».

وذكرت صحيفة «إسرائيل هيوم»، أن فريق التفتيش يضم ممثلين عن وزارة الدفاع والأمن الوطني والموساد. وسيحقق الفريق فيما إذا كانت الشركة قد انتهكت تصريح التصدير الدفاعي الصادر من قسم مراقبة الصادرات الدفاعية (AFI) في وزارة الدفاع، وما إذا كانت برامجها قد استخدمت بطريقة مخالفة لشروط التصريح.

وأوضحت «القناة 13 الإسرائيلية»، أن إعلان الوزارة تزامن مع وصول وزير الدفاع بيني جانتس، إلى باريس، للقاء نظيرته الفرنسية، حيث سيبلغها بأنه جرى القيام بتفتيش في إسرائيل، من قبل العديد من الأجهزة الأمنية.

ويأتي هذا التحقيق بعد أن تفجرت الأحد الماضي، فضيحة تجسس عالمية على مسؤولي دول وحقوقيين وصحفيين ورجال أعمال بواسطة برنامج بيغاسوس الإسرائيلي، ويجري توجيه الاتهام إلى عدد من أجهزة الاستخبارات في الدول التي حصلت على البرنامج الإسرائيلي ومنها المغرب والمكسيك والهند والإمارات والسعودية.