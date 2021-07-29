سقوط عشرات الجرحى بعد اندلاع حريق بغابات قرب منتجع سياحي تركي

أعلنت وسائل إعلام تركية، أن حريق غابات اندلع أمس الأربعاء، قرب منتجع أنطاليا السياحي، الذي يقع في جنوب البلاد، ووصل إلى مناطق مأهولة بالسكّان؛ إذ أسفر عن إصابة عشرات الأشخاص بجروح، ما اضطر السلطات لإخلاء 4 أحياء بأكملها من سكّانها.

واندلع الحريق في غابة منافغات بمحافظة أنطاليا المطلّة على البحر المتوسط، وسرعان ما وصل بدفع من الرياح العاتية إلى المناطق القريبة المأهولة بالسكّان؛ إذ أتى على عدد من المنازل في منطقة كاليملر، بحسب «سكاي نيوز».

وبحسب وسائل الإعلام فقد نقلت فرق الإسعاف إلى مستشفيات المنطقة 62 شخصًا، 3 منهم أصيبوا بحروق، والبقية باختناقات تنفّسية، من جرّاء تنشّقهم الأدخنة المنبعثة من الحريق.

وعمدت السلطات إلى إخلاء 4 من أحياء بلدة منافغات من سكّانها، بعدما وصلت النيران إلى مقربة منها، ومساء أمس الأربعاء نجحت فرق الإطفاء في السيطرة على الحريق بشكل جزئي.

وشارك في جهود إخماد الحريق المئات من عمال الغابات بمساعدة مروحيات وطائرة، ونقلت وسائل إعلام تركية عن رئيس بلدية أنطاليا محيي الدين بوجك قوله: «إن المواقع السياحية في المدينة ليست مهدّدة بالحريق»، مؤكدا: «الحمد لله ليست لدينا خسائر في الأرواح، إن اندلاع الحريق من 4 مواقع مختلفة يشير إلى أنّه حريق مفتعل لكن ليست لدينا في الوقت الراهن معلومات واضحة بهذا الشأن».

وكانت مقاطع فيديو تداولت على منصّات التواصل الاجتماعي، أظهرت المروحيات وهي تحاول إخماد مبان تشتعل، وحقولا تجتاحها النيران في منافغات ومحيطها.

وقال رئيس بلدية منافغات شكرو شوزن، إنّ الوضع في البلدة سيئ للغاية، ولم يتّضح على الفور العدد الفعلي للمتضررين، إلا أنّ وسائل إعلامية أعلنت أنّ النيران أتت على 20 مبنى، وأنّ عدد قاطني هذه المباني يقدّر بنحو 500 شخص.