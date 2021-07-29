مصدر يكشف سبب هبوط إيرادات «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»: «اتسرب على النت»

هبطت إيرادات فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، بعد تسريب نسخة من العمل السينمائي على الإنترنت وفقًا لما ذكره مصدر بشركة إنتاج الفيلم.

بدوره، كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، حجم إيرادات الفيلم البعض أمس والتي وصلت إلى 677 ألف جنيه فقط.

ويعتبر هذا الرقم قليل بالنسبة لما حققه الفيلم خلال الأيام الماضية من إيرادات، وقد بلغ إجمالي إيرادات الفيلم نحو 3 ملايين جنيه منذ طرحه بدور العرض.

معلومات عن فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» بطولة كريم عبدالعزيز، ودينا الشربيني، وماجد الكدواني، تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

وخلال أحداث فيلم «البعض لايذهب للمأذون مرتين»، يجسد الفنان كريم عبدالعزيز شخصية إعلامي يقوم بعمل تحقيقات تليفزيونية من خلال التنكر في أكثر من شخصية، وهو متزوج من الفنانة دينا الشربيني، وتحدث خلافات تقوم على مفارقات كوميدية، فضلًا عن وقوع أزمة كبيرة بين المتزوجين يكون هو السبب فيها.

عرض خاص

وكان أبطال فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، قد احتفلوا قبل 3 أسابيع، بالعرض الخاص للفيلم في إحدى دور العرض السينمائية، وحضر العرض الخاص عدد من أبطال الفيلم، كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، إضافة إلى عدد من ضيوف شرف الفيلم، منهم شيماء سيف وهيدي كرم، ومؤلف العمل أيمن وتار والمنتج وائل عبدالله.

ويعرض فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين يُعرض سينمات عدة، منها: سينما جلاكسي سينبلكس المعادي، سينما بوينت 90، سينما جلاكسي سينبلكس، سينما بندر المعادي، سينما صن سيتي، سينما بورتو كايرو، سينما صن سيتي VIP، سينما أمريكانا بلازا، سينما جراند نايل تاور.