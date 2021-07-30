حظك اليوم برج الحمل الجمعة 30-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل لديه ثقة كبيرة بنفسه، ويسعى لتحقيق أهدافه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل مهنيًا

يمنحك الوضع الفلكي القدرة على إسعاد من حولك بطاقتك الإيجابية وتمدهم بالقوة والحماس.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل عاطفيًا

القمر في برجك يمنحك كل السحر والجاذبية والتألق.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان أحمد رزق، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مارس.