المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين خطفا ربة منزل واغتصباها بالمعادي

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سامي زين الدين، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامهما بخطف ومواقعة ربة منزل في المعادي.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين بخطف المجني عليها بطريق التحايل، بأن أوهمها المتهم الأول بتلبية رغبتها وإقراضها مبالغ نقدية، وتوجه بها إلى المكان الذي قدم له سلفًا المتهم الثاني فيه بغية مواقعتهما لها جنسيًا كرها عنها، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

واقترنت هذه الجناية بجناية أخري، حيث أنه في ذات الزمان والمكان واقعا المتهمان المجني عليها بغير رضاها، وبطريق الإكراه الواقع عليها، بأن دفعها الثاني مجردان إياها من ملابسها عنوة وشل بذلك مقاومتها، وحسر عنها ملابسها وعاشرها معاشرة الأزواج، واتبعه الأول بأن تجرد من ملابسه وعاشرها معاشرة الأزواج.

كما سرق المتهمان الملبغ النقدي المبين قدرا بالأوراق والمملوك للمجني عليها كرها عنها، بأن ارتكابا جرمهما متعدين عليها بالضرب، فشلا بذلك مقاومتها وبث الرعب في نفسها، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات.