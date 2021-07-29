ضبط أغذية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بدسوق

شهد مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، حملات تموينية و رقابية على الأسواق والمحلات التجارية ومحال الجزارة والمخابز، اليوم الخميس، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة، بالتنسيق مع أجهزة الرقابة التموينية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار.

وقال السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، إن الحملات أسفرت عن ضبط 381 كيلوجرام دواجن، بعضها معبأ داخل أكياس سوداء اللون، وضبط 70 قرص برجر، و10 كيلوجرامات سجق مصنعات لحوم مجهولة المصدر، وليس عليها أي بيانات تدل عليها، وضبط 220 كيلو مسحوق توابل مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تدل عليها، مشيراً إلى أنه تم سحب عينات من المضبوطات وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة، لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، والتحفظ عليها لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنها.

وأضاف «عبد الستار» أن الحملة تمكنت أيضاً من ضبط 500 كيلوجرام سكر تمويني، و200 كيلو أرز تموين، لدى أحد أصحاب محلات البقالة التموينية، وكميات من الجبن الرومي غير صالح للاستخدام الآدمي، كما تم ضبط كميات من الخضار المثلج بأحد محلات السوبر ماركت، لانتهاء تاريخ الصلاحية، وضبط مواد غذائية متنوعة كريم كراميل ونسكافيه وبعض أكياس مساحيق الغسيل، جميعها منتهية الصلاحية ، كما تم ضبط كمية من عبوات السجائر، يتم بيعها بأعلى من السعر الرسمي المقرر لها.

وأضاف رئيس مركز ومدينة دسوق أنه تم ضبط أحد أصحاب محلات البقالة التموينية، تصرف في حصة تموينية بإجمالي مبالغ 7 آلاف و58 جنيهاً، قيمه ما تم الاستيلاء عليه من السلع والمقررات التموينية، وتم تحرير محضر بالمخالفة جنائياً، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الإدارية بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها بالقانون 183لسنه 2017، كما حررت الحملة 50 محضراً متنوعاً لأصحاب المخابز وأصحاب المحال التجارية المخالفة.