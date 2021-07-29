ما الفارق بين التبرع بـ«بلازما» المتعافين وتجميع دم الأصحاء؟.. مديرة المشروع توضح

قالت الدكتورة مروة محسن، مدير إدارة الجودة بالمشروع القومي للتبرع ببلازما الدم، إن مشتقات البلازما عبارة عن أدوية تُستخلص من بلازما الدم، لعلاج مرضى القلب والكلى والكبد والأورام، ومرضى ضعف ونقص المناعة، ومرضى الأورام، موضحة أن التبرع بالبلازما يساعد المتبرع في الاطمئنان على صحته، لأنه يخضع لفحوصات كثيرة، مؤكدة أن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتجميع بلازما الدم، لها فكر استراتيجي من أجل تأمين الصناعات الدوائية الدقيقة لتوفير أدوية تُستورد من الخارج، والهدف هو توطين الصناعة في مصر، مبينة أن هذا المشروع يضع مصر على خريطة الدول المصنعة لأدوية البلازما، وهي لا تتعدى 13 دولة فقط على مستوى العالم.

وأضافت «محسن»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، الخميس، هناك فارق بين التبرع ببلازما المتعافين من كورونا، والمشروع القومي لتجميع البلازما، الأولى يتبرع بها المتعافون من كورونا، لأنها تحتوي على أجسام مضادة، يحصل عليها المرضى بكورونا، مثل ضخ الدم في الجسم، ما يساعد في نقل الأجسام المضادة إلى أجسادهم، ويساعدهم على الشفاء، أما المشروع القومي فهو يهدف إلى جمع البلازما من الأصحاء، وبعدها تدخل هذه البلازما في مراحل معقدة جدًا لكي تُصنع في أدوية، وتعمل الدولة مع إسبانيا لنقل تكنولوجيا التصنيع إلى مصر، وخلال 5 سنوات سيظهر أول مصنع لتصنيع مشتقات البلازما في مصر.

وتابعت مدير إدارة الجودة بالمشروع القومي للتبرع ببلازما الدم، أن هناك أسس وشروط للحصول على البلازما من المتبرعين، وهي أن المتبرع يجب أن يكون لائق صحيًا، وأن يخضع لفحص طبي شامل، ويجب أن يكون عمره 18إلى 60 عامًا، ولا يعاني من أمراض مزمنة مثل الكبد والكلى، والقلب، ولم يخضع لعمليات جراحية خلال فترة معينة، ولا يعاني من الأنيميا.

ولفتت إلى أنه بعد التبرع بالدم تدخل البلازما لفحوصات أخرى على أجهزة ذو تقنيات عالية للكشف عن الإصابة بالفيروسات المعدية، مشددًة على أن الفحوصات كلها مجانية، وعن طريق التبرع الدوري يطمئن على صحته، ويجري فحوصات مجانية.

وأوضحت أن هناك 6 مراكز جاهزة لاستقبال المتبرعين منها مراكز في القاهرة الكبرى وهي دار السلام والعباسية، والعجوزة، وهناك مراكز في المنيا والإسكندرية، و20 مركزًا في 2021 نهايته، والوزارة لم تدخر أي جهد لتجهيز المراكز على أعلى مستوى طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.