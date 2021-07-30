تعرف على أيام إجازاتك في شهر سبتمبر.. مفاجأة

بعد سلسلة من الإجازات الرسمية الجماعية، بسبب مناسبات دينية أو وطنية، التي حصل عليها موظفو القطاعين الحكومي والخاص، على مدار العام الميلادي الجاري 2021، بشكل شهري، إلا أن شهر سبتمبر 2021، يعتبر أحد الشهور المفاجأة، التي لن يحصل فيها موظفو الحكومة وقطاعات العام والاعمال العام والخاص، على أي إجازات بسبب مناسبات وطنية أو دينية.

الإجازات الرسمية وفقا لقانوني الخدمة المدنية للعاملين بالحكومة وقانون العمل للقطاع الخاص

ووفقا لقوانين العمل المعمول بها في البلاد حاليا، وهي قانون 81 لسنة 2016 المعروف بقانون الخدمة المدنية والخاص بتنظيم أوضاع ونظم العمل للعاملين بالقطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة الخاضعن له، وقانون 12 لسنة 2003 الخاص بالعاملين بالقطاع الخاص، فإن الإجازات التي يحصل عليها العاملون بهذه القطاعات، خلال شهر سبتمبر 2021، هي الإجازات الأسبوعية التي حددتها هذه القوانين، وهي العطلات الأسبوعية، الجمعة والسبت، لأغلب المصالح الحكومية والبنوك، والجمعة فقط للعاملين بالقطاع الخاص.

8 أيام إجازة للقطاع الحكومي و4 للقطاع الخاص

«الوطن» تستعرض أيام الأجازات التي يحصل عليها العاملون بقطاعات الحكومة والعام والأعمال العام والخاص، خلال شهر سبتمبر2021 المقبل، وتأتي على النحو التالي:

أولا الإجازات الرسمية التي يحصل عليها العاملون بالقطاعات الحكومية والعام والأعمال العام وعددها 8 أيام وهي:

- الجمعة 3 سبتمبر 2021

- السبت 4 سبتمبر 2021

-الجمعة 10 سبتمبر 2021

-السبت 11 سبتمبر 2021

- الجمعة 17 سبتمبر 2021

- السبت 18 سبتمبر 2021

- الجمعة 24 سبتمبر 2021

- السبت 25 سبتمبر 2021

ثانيا: الإجازات الرسمية التي يحصل عليها العاملون بالقطاع الخاص وعددها 4 أيام

- الجمعة 3 سبتمبر 2021

-الجمعة 10 سبتمبر 2021

- الجمعة 17 سبتمبر 2021

-- الجمعة 24 سبتمبر 2021

جدير بالذكر أن الإجازات الرسمية 2021 في مصر، بدأت بأعياد الميلاد 7 يناير 2021، الخاصة بالأخوة الأقباط، ويحصل فيها جميع المصريون على إجازة رسمية، وأن العام الميلادي 2021، ستنتهي فيه الإجازات الرسمية، بإجازة رسمية في 18 أكتوبر 2021 بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف الخاص.