سفراء في النيل بالفلوكة.. دبلوماسيون أجانب اختاروا النهر الخالد للتنزه (فيديو)

لا تنتهي حكايات نهر النيل العظيم، فدائما ما تتجدد مع زيارة السائحين له، لاسيما الشخصيات المهمة، كرؤساء وسفراء ووزارء من كافة دول العالم، لتروي كل زيارة حكاية مختلفة، يظل دائما بطلها الوحيد النيل الخالد.

«مرحبًا بكم من هذه الفلوكة في النيل».. هذه العبارة لم تكن ضمن حملة ترويجية للسياحة النيلية في مصر، ولا ضمن إعلان عن تنظيم رحلة من شركة سياحة مصرية، ولكنها وردت في بداية مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية للسفارة الهولندية لدى مصر، حيث كان القائم بأعمال السفارة الهولندية يستمتع برحلة ترفيهية على صفحة النهر الخالد.

زيارة السفير الهولندي

«أنا إيريتش رامسوك، القائم بالأعمال بسفارة هولندا، وأحب الوجود في المياه فإنها تذكرني بموطني مع كل الأنهار والبحيرات، والبحار التي توجد في بلدنا»، هكذا عرف الدبلوماسي الهولندي نفسه، في الفيديو الذي جرى تصويره في «فلوكة» في نهر النيل، حيث أكد أن هذه الرحلة لها معنى رمزي بالنسبة له، وهو التعاون الوثيق في مجال المياه بين هولندا ومصر، موضحا: «تقع نصف دولتي أدنى من منسوب المياه وهو ما يعطينا تاريخ طويل، وخبرة كبرى في مجال إدارة المياه، ولكن بالنسبة لمصر المياه مهمة أيضًا، وندرة المياه أمر بالغ الأهمية، وهذا يعطينا أساسا قويا لقيام هذا التعاون الوثيق، وتؤدي إلى البحث عن حلول مختلفة وهذا هو الابتكار»، ثم اختتم حديثه باللغة العربية قائلا: «مع السلامة».

وعلقت الصفحة الرسمية للسفارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على الفيديو، قائلة: «النيل هو المكان المفضل للقائم بأعمال السفير الهولندي في مصر، إيريتش رامسوك. لأنه بيرمز للتعاون الوثيق بين مصر وهولندا في مجال إدارة المياه والتعامل مع مشكلة ندرة المياه».

زيارة السفير الدنماركي

القائم بأعمال السفير الهولندي ليس أول سفير أو دبلوماسي أجنبي يفضل التنزه على ضفاف النيل، ومنذ أسابيع قليلة، نشر السفير الدنماركي لدى القاهرة سفند أولينج، مقطع فيديو أثناء وجوده على فلوكة في النيل، موضحًا أن ذلك جاء بناء على طلب ممثل الاتحاد الأوروبي، من سفراء الدول الأوروبية، بنشر فيديوهات عن الأماكن التي يفضلونها في مصر وهو اختار نهر النيل.

وعلق السفير الدنماركي على ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، على شاشة «MBC مصر» الفضائية، قائلا: «مفيش غريب أو أجنبي بيوصل للقاهرة سواء سياحة أو عمل أو شغل دبلوماسي إلا لما يقف على النيل ويتأمل في مجراه»، واصفا نهر النيل بأنه «ملكي وجليل، ومن الأشياء المبهجة في مصر».

زيارة السفير الإماراتي

أما سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، الدكتور حمد الشامسي، فقد فضل التنزه في النيل خلال شهر أبريل الماضي، عبر مركب شراعي، في محافظة الأقصر.

السفير الإماراتي اصطحب معه عددا من أصدقائه من لبنان، وأشاد بمدينة الأقصر التي تضم الكثير من الكنوز التاريخية المهمة، مشددًا على أن مصر تتمتع بأجواء جميلة وتمتلك نيلًا عظيمًا، وهي بلد الأمن والأمان.

زيارة السفير البريطاني

«كورنيش النيل» أيضا كان المكان المفضل، الذي اصطحب فيه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، السفير البريطاني لدى مصر، جيفري آدامز، خلال زيارته إلى عروس الصعيد، في شهر فبراير 2020، حيث تجولا على الأقدام للاستماع بمنظر النيل، والأجواء الجميلة في مصر.

وشدد السفير البريطاني على أن انطباعاته كانت إيجابية جدا، وأنه استمتع بالطقس المعتدل، والزيارة التي قضاها في المحافظة، مشيرًا إلى أنه سوف يكررها مرة أخرى.