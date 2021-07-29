جهود مكثفة لكشف غموض العثور على طفلة لقيطة بشبرا

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية من جهودها لكشف غموض واقعة عثور إحدى السيدات على طفلة رضيعة، حديثة الولادة، داخل كيس بلاستيك، بجوار شجرة، أمام كوبرى عرابي، دائرة قسم أول شبرا الخيمة.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطاراً من قسم أول شبرا الخيمة يفيد بورود بلاغ بعثور سيدة على رضيعة حديثة الولادة، داخل كيس بلاستيكي بالحديقة الملاصقة لكوبرى عرابي، دائرة القسم.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة، أمرت بتحليل الصفة الوراثية (DNA) للطفلة، وإيداعها إحدى دور الرعاية، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

وأوصى المجلس القومي للأمومة والطفولة بإيداع الرضيعة لدى السيدة التي عثرت عليها، حيث جرى عمل تقرير بحث اجتماعي عنها، وتبين أنها سيدة لا تنجب، كما أنها لديها قدرة اقتصادية على رعاية الرضيعة.

وتعددت حوادث العثور على أطفال حديثي الولاة في مناطق مختلفة بمحافظة القليوبية، خلال الفترة الأخيرة، حيث عثر أهالي منطقة «بيجام»، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، على طفل حديث الولادة، عمره 3 أيام، ملقى أمام مصنع للملابس، تم نقل الطفل لمكتب صحة «حجازي»، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

كما عثر أهالي منطقة الحي الأول بمدينة العبور، على طفل حديث الولادة، ملقى على الرصيف، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.