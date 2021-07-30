مصدر بالكهرباء: طباعة إيصالات فواتير استهلاك أغسطس والتحصيل من الأحد

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن انتهاء شركات توزيع الكهرباء علي مستوى جميع المحافظات من طباعة فواتيراستهلاك شهر أغسطس المقبل للمشتركين بعد مراجعة كشوف استهلاك قراءات العدادات التي سلمها الكشافين لاستبعاد القراءات الشاذة بهدف تلافي أية أخطاء وإصدار ايصالات بفواتير تعبر عن الاستهلاك الحقيقي.

خفض معدلات شكاوى القراءات والفواتير الخاطئة

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أن إدارات شركات التوزيع ستسلم غدا السبت، ايصالات الفواتير عن استهلاك شهر أغسطس للمحصلين لبدء التحصيل من المشتركين من الأحد، لافتا إلي أن وزارة الكهرباء اتخذت عددًا من الخطوات الإيجابية التي تهدف إلى خفض معدلات شكاوى القراءات والفواتيرالخاطئة من خلال تطبيق وتعميم استخدام برنامج القراءة الموحد لعداد الكهرباء، مشيرا إلي أن الخطوات التي تقوم بها شركات التوزيع لإصدار فواتير دون أخطاء تعبر عن الاستهلاك الحقيقي للمشتركين تبدأ من استلام كشوف قراءات العدادات من الكشافين وحتي الانتهاء من طباعة الإيصالات.

6 خطوات لإصدار فاتورة كهرباء بدون أخطاء

- الخطوة الأولي

التفريغ للوحدات على برنامج القراءات.

- الخطوة الثانية

استخراج تقارير متعددة منها الاستهلاكات الشاذة والأكواد الخطأ وتغيير العدادات وكل ما يتم تسجيله على الوحدة يجري استخراج تقارير بها بعد التفريغ.

-الخطوة الثالثة

يجري مراجعة ما تم من إجراءات بمعرفة موظفين غرفة تحديث القراءات وتصحيح الأخطاء.

- الخطوه الرابعة

بعد الانتهاء من كشف جميع المشتركين داخل الإدارة يتم طباعة تقارير تسمى «تقارير الإصدار» ويتم مراجعتها.

- الخطوه الخامسة

يجري إرسال ملف البيانات لمركز الإصدار لطباعة الفواتير، وقبل الطباعة في مركز الإصدار يتم طباعة تقرير بالاستهلاكات الشاذة أو غير النمطية ويجري مراجعتها وبعدها تأتي مرحلة الطباعة.

- الخطوة السادسة

فور الانتهاء من الطباعة يتم تسليم الإيصالات للفرع والذي يقوم بدوره بتسليمها للمحصلين لبدء التحصيل من المشتركين.

طرق تقديم شكاوى الفواتير

وأشار المصدر إلي أنه في حالة تقدم أي مشترك بشكوى عن طريق خدمة «الواتس آب» أو مركز الشكاوى أو رقم 121 يجري بحثها فورا وإجراء المعاينة اللازمة للتأكد من القراءة والأحمال والتعديل في حالة وجود خطأ والرد على المشترك بحد أقصى 48 ساعة.