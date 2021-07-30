«شلبي»: نستهدف سياحة اليخوت بالعلمين الجديدة ونضع استراتيجية للتسويق

أكدت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، أن مدينة العلمين الجديدة تحتوي على عدد من المدارس والجامعات بالإضافة إلى أكثر من مارينا لليخوت، قائلة: «نستهدف سياحة اليخوت، ونضع استراتيجية للتسويق والترويج لمصر، وهي استراتيجية مختلفة خاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا».

وأضافت شلبي خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، اليوم الجمعة، من تقديم الإعلاميين هدير أبو زيد ومحمد الشاذلي: «أن الساحل الشمالي سيكون مقصدا سياحيا حتى في فترة الشتاء، لأن قارة أوروبا تكون فيها الأجواء باردة جدا في هذه الفترة من العام».

وتابعت: «شواطئ مارينا في العلمين الجديدة تضيف إلى الشواطئ الحالية 12 كيلومترا، وبالتالي أصبح امتداد شاطئ العلمين 27 كيلومترا مقابل 32 كيلومترا لمحافظة الإسكندرية»، مضيفة: «أن ما يميز مصر شواطئها الخلابة واختلاف لون المياه من العلمين الجديدة إلى البحر الأحمر ومرسى مطروح».

وأشارت نائب وزير السياحة والآثار، إلى أن لمنطقة العلمين ظهيرا أثريا وتاريخيا، مثل متحف الكومنولث الذى يجرى الاحتفال به سنويا في شهر أكتوبر، وهو أحد عوامل الجذب السياحي لعدد من الدول الأوروبية.

وأوضحت: «أن مدينة العلمين أصبحت تشجع رياضات مختلفة، مثل ركوب الدراجات»، قائلة: «أخبرني بعض راكبي الدراجات الذين يعبرون دولا مختلفة أنهم يريدون ضم العلمين إلى مسارهم».