حظك اليوم برج الحمل السبت 31-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل يحب الامتلاك، ويغار على حبيبته، ولديه ثقة كبيرة في نفسه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

القمر في منزلك الثاني يطالبك أن تحافظ اليوم على توازن نفقاتك وسلوكك ومن المهم أن تعتني بخطواتك وحساباتك ولا تهمل ذلك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

اليوم من المهم أن تكون لبقا، وحاول أن تسيطر على تشوشك العاطفي.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.