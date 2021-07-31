حظك اليوم برج العذراء 31-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتلك رجل برج العذراء قدرًا كبيرًا من الثقة بالنفس إضافة إلى أنَّه طموح، كما يعرف عن هذا المولود أنَه ذكي ومجتهد ويمكن الاعتماد عليه، ولا يحب الكسل، لأنّه شخصية نشيطة، يسعى دائمًا إلى إتمام المهام المسندة إليه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء مهنيًا

المريخ في برجك يمنحك إصرارًا على إنجاز أعمالك ويقدر الجميع عطاءك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء عاطفيًا

لقمر في منزل الحظ يعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأهل والأحباب.

من أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة سلمى حايك من مواليد 2 سبتمبر.