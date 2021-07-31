حظك اليوم برج الثور السبت 31-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور لا يفضّل أن يتحدّث كثيرًا ويصبر بشكل كبير، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

المريخ بمنزلك الخامس يمنحك حماسًا وإصرارًا.. تبدو جذابًا وساحرًا ويستمع إليك الآخرون بشغف.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

القمر في برجك يجعلك تلفت إليك الأنظار وتحاط بنظرات المعجبين والمعجبات.

ومن أبرز مشاهير برج الثور عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد، ويوافق تاريخ ميلادها 23 أبريل.