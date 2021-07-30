ميشيل موروني يرحب بالتعاون مع محمد رمضان: «حبيبى يا أخي»

أثار نشر الفنان محمد رمضان، صورة تجمعه بالممثل والمغني الإيطالي، ميشيل موروني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، حالة من الجدل، معلنا عن عمل جديد يجمعهما، قائلا: «انتظروا قريبا فيديو موسيقي جديد مع ميشيل موروني».

فيما رحب «موروني» بالتعاون مع رمضان، معلقا على الصورة التي جمعتهما معا: «حبيبي يا أخي»، كما أعاد نشر الصورة التى تجمعه بالفنان المصري عبر خاصية «ستورى» على حسابه على «إنستجرام».

أغنية جديدة تجمع محمد رمضان وميشيل موروني

وانتقد الجمهور تعاون محمد رمضان مع ميشيل موروني، بسبب مشاركة الأخير في فيلم «365 Days»، الذي تم تصنيه كفيلم إباحي، وهو ما أغضب جمهور «رمضان»، بينما بارك آخرين ذلك التعاون الفني الذي سيثمر عن عمل غنائي مختلف.

من هو ميشيل موروني

ميشيل موروني ممثل ومغني إيطالي، يبلغ من العمر 31 عاما، شارك في عدد من الأفلام الإيطالية والبولندية، لكن جاءت شهرته الكبرى بعد بطولة فيلم «365 Days» على شبكة «نتفليكس»، التي تخطط لإنتاج جزئين جددين من الفيلم المأخوذ عن أصل روائي.

كما يعتبر عازف جيتار ومغني محترف، أصدر ألبومًا بعنوان «Dark Room» يحتوي على العديد من الأغاني التي ظهرت في المسار الصوتي «365 Days» الرسمي بما في ذلك واحدة من أشهر أغانيه «Feel It»، وصدر الألبوم في 14 فبراير 2020.

انضم ميشيل موروني إلى «يوتيوب» في 16 يناير 2020، وقد اكتسب أكثر من مليون مشترك و 104 مليون مشاهدة إجمالية على قناته، ويعتبر الفيديو الأكثر مشاهدة على قناته هو فيديو أغنية «Feel It»، والذي حصد 51 مليون مشاهدة.

وفي عام 2011 شارك في النسخة الإيطالية من البرنامج العالمي «الرقص مع النجوم» عام 2011، بينما كان متزوج من سيدة لبنانية ولكن انتهت العلاقة بالطلاق بعد 4 سنوات في عام 2018، ولديه منها طفلين.