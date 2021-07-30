أستاذ بجامعة بنها يقود فريقا عالميا لإصدار كتاب «جيولوجية الدرع العربي»

قام الدكتور زكريا هميمي، أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة بنها، ورئيس اللجنة الوطنية للعلوم الجيولوجية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بقيادة فريق علمي عالمي لإصدار كتاب عن «جيولوجية الدرع العربي - النوبي».

وقال «هميمي»، في تصريح صحفي، إن الكتاب يتضمن سبعة وعشرين فصلا، وشارك في إعداده نخبة متميزة من خيرة العلماء على مستوى العالم، ويحوي الكتاب بين دفتيه الوضع الجيولوجي والجيوفيزيائي والثروات المعدنية الموجودة في كل من مصر والسعودية والسودان واليمن وتنزانيا والأردن، وهي الدول التي تقع على تخوم البحر الأحمر، ويطلق عليها علماء الأرض اسم «الدرع العربي- النوبي».

وكانت اللجنة الوطنية للعلوم الجيولوجية بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، اختارت الدكتور زكريا السيد عبدالله هميمى الأستاذ بكلية العلوم، جامعة بنها رئيسا لها فى دورتها الحالية (2020-2023) ، وذلك خلفا للدكتور عبدالحميد الشرقاوى الأستاذ بجامعة القاهرة ورئيس اللجنة السابق.

يذكر أن اللجنة الوطنية للعلوم الجيولوجية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا هي إحدى اللجان الوطنية المناظرة للاتحادات العلمية الدولية ، ومن المهام الموكلة للجنة تقديم الرؤى والاستشارات العلمية فى المجالات العلمية لعلوم الأرض لتقديمها الى متخذي القرار للمساهمة فى عمليات التنمية المستدامة بمصر.

من جهة أخرى، أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، تقدم الجامعة 66 مركزاً على مستوى العالم وفقاً لتصنيف ويبومتركس الإسباني، إصدار يوليو 2021، حيث جاءت بالمركز 1.449 بين أكثر من 31 ألف جامعة حول العالم شاركت بالتصنيف، وذلك في إطار سياسة الجامعة في العمل على تحقيق مزيدا من التقدم في ملف التصنيفات العالمية.

وعلى صعيد العالم العربي احتلت الجامعة المركز 23 من بين 1.217 جامعة عربية، وعلى الصعيد الأفريقي حافظت الجامعة على ترتيبها بالمركز 26 من بين 1.892 جامعة أفريقية ومحليا حصلت الجامعة على المركز الثامن ضمن 73 جامعة مصرية حكومية وخاصة واهلية شاركت في التصنيف.

وأشار القائم باعمال رئيس جامعة بنها، في تصريح صحفي، إلى أن هذا التصنيف يعتمد على ثلاث مؤشرات لقياس آداء الجامعات على مستوى العالم، وهو مؤشر الانفتاح والتميز البحثي والتأثير، مضيفا أن الجامعة جاءت بالمركز 1.163 في مؤشر الانفتاح (Openness)، كما جاءت بالمركز 1.236 في مؤشر التميز البحثي (Excellence)، والمركز 4.715 عالمياً في مؤشر التأثير (Impact).

يذكر أن مؤشر الانفتاح (Openness) هو نفسه تصنيف ويبومتركس للاستشهادات المرجعية (Transparent Ranking)، والذي حققت الجامعة فيه زيادة في عدد الاستشهادات العلمية المرجعية من الإنتاج الفكري لجامعة بنها ، فقد بلغت عدد الاستشهادات في الإصدار الأخير 107,901 استشهاد مقارنة بالإصدار السابق الذي بلغ 98,235 استشهاد بزيادة قدرها 9,666 استشهاد خلال ستة أشهر فقط.