حياة كريمة بالمنيا.. مليار و419 مليون جنيه لمشروعات المياه والصرف

غيرت مبادرة «حياة كريمة»، في المنيا، شكل الريف في المحافظة الكائنة بشمال الصعيد، فأعمال حفر مشروعات المياه والصرف الصحي لا تتوقف داخل قري المبادرة المستهدفة والتي يبلغ عددها 192 قرية داخل 5 مراكز بمحافظة المنيا هي: «العدوة، مغاغة، أبوقرقاص، ملوي، ديرمواس»، وتحظي مشروعات المياه والصرف بالكثير من الاهتمام داخل محافظة المنيا، خاصة وأن أهالي تلك القري عاشوا سنوات طويلة يتنظرون توصيل الصرف الصحي لهم لمعاناتهم من الخزانات الأرضية التي تمتلئ بين الحين والأخر فضلا عن تطهيرها بمبالغ كبيرة.

41 مشروعا لمد خطوط مياه للمناطق المحرومة بمغاغة

المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، قال إن أعمال مبادرة حياة كريمة تسير بسرعة كبيرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، موضحا أن التكلفة الإجمالية لمشروعات مد خطوط المياه والصرف تبلغ مليارًا 419 مليون جنيه في خمسة مراكز، وتكلفة مشروعات مركز مغاغة تبلغ 202 مليون جنيه تشمل 41 مشروعا لمد وتدعيم خطوط مياه للمناطق المحرومة بطول 138 كم بالإضافة إلى مشروعين لمد وتدعيم خطوط الصرف للمناطق المحرومة وإنشاء محطة مياه بجزيرة شارونة بطاقة إنتاجية 8000 متر مكعب فى اليوم لتغذية منطقة شرق النيل ليصل إجمالى المشروعات المنفذة بمركز مغاغة فقط 44 مشروعا.

مشروعات المياه والصرف لها الأولوية في التنفيذ بالمنيا

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قال إن تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، من أولويات المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق القري المستهدفة بمبادرة حياة كريمة، على أن يتم تنفيذ وتوصيل باقي الخدمات تباعاً وفقا للجدول الزمني المحدد لتنفيذ الأعمال، مشدداً على سرعة إنجاز الأعمال المطلوبة، ومؤكدا على ضرورة التواصل والتنسيق بين جميع الجهات القائمة على التنفيذ، لتسهيل عملية المتابعة وتذليل العقبات وسرعة انجاز الأعمال، وصدور أوامر الاسناد للجهات المنوط بها التنفيذ.

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