أسامة ربيع: الأرقام القياسية التي تسجلها حركة الملاحة تعكس أهمية القناة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الأرقام القياسية التي تسجلها حركة الملاحة اليومية في القناة، تعكس الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها القناة في المجتمع الملاحي.

وأوضح ربيع في بيان رسمي لهيئة قناة السويس، اليوم، أن القناة هي أقصر وأسرع الطرق الملاحية وأنها الاختيار الأول والأكثر أماناً لحركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب.

وأكد رئيس الهيئة استعداد قناة السويس للتعامل مع كل المتغيرات العالمية التي تشهدها صناعة النقل البحري بفضل مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحي للقناة والتي تتصدر أولويات أجندة العمل خلال المرحلة المُقبلة.

وأضاف أن هذا الملف يحظي باهتمام بالغ من القيادة السياسية، موجهاً الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الدائم لهيئة قناة السويس ومشروعاتها المستقبلية التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني وشعب مصر العظيم.

ولفت الفريق «أسامة ربيع»، إلى أن حركة الملاحة بالقناة سجلت، اليوم الجمعة، عبور 71 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.8 مليون طن وبلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 30 سفينة بحمولات صافية قدرها 2.2 مليون طن، فيما عبرت 41 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية بلغت 2.6 مليون طن.

وتصدرت حركة الملاحة اليوم الجمعة، من اتجاه الشمال سفينة الحاويات البنمية العملاقة HMM ROTERDAM بحمولة كلية241 ألف طن، في رحلتها القادمة من بلجيكا والمتجهة إلى سنغافورة ، فيما جاءت سفينة الحاويات MSC LEANNE التي ترفع علم ليبيريا على رأس قافلة الجنوب بحمولة كلية 200 ألف طن في رحلتها القادمة من سيريلانكا والمتجهة إلى المغرب.