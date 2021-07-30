سعر ومواصفات جيتور x95 موديل 2022

خلال الأيام القليلة الماضية، تم طرح الموديل الجديد من طراز جيتور X95 لعام 2022، ضمن قائمة السيارات الملاكي الجديدة المطروحة بالسوق المحلية المصرية.

وترصد السطور التالية قائمة أسعار فئات سيارة جيتور X95 موديل 2022، وأبرز المواصفات والتجهيزات الخاصة بالموديل الجديد.

قائمة أسعار فئات سيارة جيتور X95 موديل 2022:

-تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، ذات الـ 7 راكب، وتأتي في فئتين:

-الفئة الأولى بسعر 399.900 جنيه.

-الفئة الثانية بسعر 429 ألف جنيه.

قائمة مواصفات وتجهيزات سيارة جيتور X95 موديل 2022:

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 197 حصانا، وعزم دوران يصل إلى 290 نيوتن/ متر، عند 5500 لفة في الدقيقة.

-المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، بنقل حركة ميكانيكيا فى فئة ال Elegance ، ونقل حركة الفتيس كهربائيا فى فئة ال premium.

-تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

-تستهلك السيارة متوسط 8.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ ساعة.

-تتوافر السيارة بأبعاد (4875 ملم طول، و1925 ملم عرض، و1780 ملم ارتفاع).

-تتوافر السيارة مزودة بتجهيزات للأمان من بينها (وسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع الكترونى للفرامل، ونظام الثبات الالكترونى، وأنظمة مساعدة للفرامل، و فرامل يد كهربائية، والتحكم فى منظومة الجر، ونظام تحذير عند مغادرة الحارة المرورية، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، وحساسات أمامية).

-كما تأتي السيارة مزودة بعدة مواصفات وتجهيزات من بينها (جنوط 18 بوصة، ونظام تشغيل السيارة بدون مفتاح، ونظام مثبت السرعة، وخاصية تسجيل رحلة القيادة، وإمكانية تثبيت مقاعد الاطفال، وكاميرا خلفية، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع وجود إضاءة نهارية LED ، كما زودت الفوانيس بخاصية استشعار مستوى الإضاءة للأماكن، وشبكة أمامية ذات تطعيمات النيكل الفضي).