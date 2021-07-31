مؤشرات بورصة مصر ترتفع خلال يوليو.. و34.3 مليار جنيه مكاسب سوقية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات شهر يوليو، وسط مكاسب سوقية تخطت الـ34 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات العرب.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 في ختام تعاملات يوليو بنسبة 4.73 بالمائة، ليغلق عند مستوى 10742 نقطة، مقابل 10256 نقطة بنهاية يونيو الماضي.

كما زاد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 EWI بنسبة 18.97 بالمائة، لينهي تعاملات يوليو عند مستوى 2763 نقطة، وصعد إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 14.13 بالمائة عند مستوى 3742 نقطة.

وارتفع المؤشر متساوي الأوزان إيجي إكس 50 بنسبة 10.28 بالمائة، ليغلق عند 2377 نقطة.

وربح رأس المال السوقي بنهاية تعاملات يوليو نحو 34.3 مليار جنيه، ليغلق عند 701.6 مليار جنيه، مقابل 667.3 مليار جنيه خلال شهر يونيو الماضي.

وبلغت قيمة التداولات خلال شهر يوليو نحو 64.5 مليار جنيه بكمية تداولات 7.98 مليار جنيه منفذة من خلال 797 ألف عملية، مقابل قمية تداولات بلغت 95.8 مليار جنيه بكمية تداول 11.65 مليار ورقة منفذة من خلال 1.12 مليون عملية خلال شهر يونيو الماضي.

واستحوذت الأسهم على 47.41 في المائة من التعاملات، في حين مثلت تعاملات سوق السندات 52.59 في المائة.

واستحوذت تعاملات المصريين على نسبة 85.7 في المائة من إجمالي التعاملات بينما بلغت نسبة الأجانب 8 في المائة والعرب على 6.3 في المائة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 36.2 مليون جنيه خلال شهر يوليو الماضي، بينما سجل العرب صافي شراء 410 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.