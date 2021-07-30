صاحب جملة «50 ثانية وهتبقى بطل أوليمبي يلا»: ساعات كنا بننام في المطار

علق محمد مجدي، المدير الفني للبطل الأولمبي سيف عيسى الحاصل على برونزية أولمبياد طوكيو في لعبة التايكوندو، على عبارة «50 ثانية وتبقى بطل يلا»، قائلًا: «الكمامة كانت مخلياني أزعق أكتر، والمايكات كتير في الأولمبياد فأي حاجة هتتقفش .. الناس بتشوف النتيجة لكن ساعات كنا بننام جوه المطارات ومش بنلحق نروح البيت».

وأضاف مجدي خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع»، الذي يعرض عبر شاشة «dmc»: «اتحاد اللعبة لديه نظام جيد، وشاركنا في بطولات كثيرة والجميع استفاد منها، والأندية بها مدربون رائعون للغاية أفرزوا لدينا لاعبون جيدون، ولذلك فإن اللعبة ناجحة في مصر واستطعنا الفوز بميداليتين أولمبيتين».

وتابع: «بالنسبة لمكاننا في قرعة الأولمبياد، فإننا يمكن أن نحدده وفقا لتصنيفنا الذي يعتمد على نتائجنا في البطولات المختلفة .. لكن ملحقناش نضع لاعبينا في الأماكن اللي هم عاوزنها هي فيروس كورونا، لأنها لغت بطولات كتير، واكثرنا أصيب بكورونا، والحمد لله إننا لم نصب بكورونا أثناء البطولة».

وأشار، إلى أنه يدرب بطلي مصر الحاصلين على الميداليتين البرونزيتين وهما سيف عيسى وهداية ملاك، مشيرًا إلى أنهما يتدربان 5 ساعات في الأيام العادية، وما يتراوح بين 6 إلى 7 ساعات في أيام البطولات: «الناس مبتشوفش إلا النتيجة، لكن جوه النتيجة إيه، محدش بيشوف، ساعات كنا بننام جوه المطارات ومش بنلحق نروح البيت».

وأوضح: «في الفترة الأخيرة كان يجب أن يحصل سيف على 12 نقطة، وهو ما جعلنا نشارك في 4 بطولات في بلغاريا وإسبانيا وبطولة أفريقيا ولبنان، حتى نرفع تصنيفه».