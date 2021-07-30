بعد شائعة زيادتها.. تعرف على أسعار السلع التموينية

علق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على ما تردد من أنباء بشأن ارتفاع أسعار السلع التموينية، تزامنا مع رفع أسعار البنزين، مؤكدا أنه بعد التواصل مع وزارة التموين، فلا صحة لارتفاع أسعار السلع التموينية، واستمرار استقرار أسعار السلع الغذائية بكافة المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أبرز أسعار السلع التموينية المقرر صرفها يوم الأحد المقبل.

أسعار السلع التموينية

1- زيت خليط 1 لتر، بسعر 21 جنيها.

2- كيس السكر المعبأ 1 كجم، بسعر 8.5 جنيه.

3- كيس المكرونة 1 كجم، نحو 7.60 جنيه.

4- كيس المكرونة 500 جرام، بسعر 4 جنيهات.

5- كيس الأرز المعبأ 1 كجم، بسعر 8 جنيهات.

6- علبة صلصة 300 جم، بسعر 4.75 جنيه.

7- المسلى صناعي 800 جم، بسعر 17.25 جنيه.

8- الجبنة 250 جم، بسعر 5 جنيهات.

9- الجبنة 500 جم بسعر 9.50 جنيه.

10- مسحوق أتوماتيك 1 كجم بسعر 15.75 جنيه.

11- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

12- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

13- صابون تواليت 125 جم بسعر 5.50 جنيه.

14- لبن جاف 125 جم، بسعر 17 جنيها.

15- خل 5% 900 ملي بسعر 4.25 جنيه.

16- شاي ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات.

17- فول معبأ 500 جم بسعر 9.90 جنيه.

18- دقيق بلاستيك 1 كجم بسعر 6.50 جنيه.

19- دقيق ورقي 1 كجم بسعر 6.50 جنيه.

20-عدس مجروش 500 جم بسعر 8 جنيهات.

21- كيس كابتشينو أنواع 18 جراما بسعر 3 جنيهات.

22- كيس ملح طعام 300 جرام بسعر واحد جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما بسعر 2 جنيه.

24- ظرف طحينة بيضاء 28 جراما بسعر 2 جنيه.

25- كيس سائل غسيل أواني 80 جراما بسعر 2 جنيه.

26 - علبة مرقة دجاج 8 مكعب بسعر 3 جنيهات.

27- علبة كبريت درج 120 عودا بسعر واحد جنيه.

28- كمامة قماش بسعر 8.5 جنيه، ونوع آخر بسعر 5.5 جنيه.