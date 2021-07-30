صفاء أبو السعود تكشف سر رشاقتها رغم ابتعادها لسنوات عن المسرح

قالت الفنانة صفاء أبو السعود، إن سر رشاقة عدد كبير من الفنانين على خشبة المسرح، حتى بعد فترة طويلة من الغياب، يأتي بسبب كثرة التمرين قبل التوقف عن التمثيل، «العضلة ليها ذاكرة، وبمجرد ما وقفنا نتمرن بنرجع تاني لأن العضلة بتتذكر، وأي رياضي بيبعد عن الرياضة ويرجع ليها بيكون أفضل من الجديد اللي لسه متمرنش».

وأضافت «أبو السعود»، خلال استضافتها ببرنامج «ليالي TEN»، الذي تقدمه الإعلامية بوسي شلبي، على فضائية «TEN»، أنها تحاول التمرين بشكل دائم ودوري يوميا، حتى بعد غيابها عن مجال التمثيل، «بحاول بقدر الإمكان أكون مرنة وأتمرن، واللي بيتمرن كثير يوميا وظبط حياته على الحركة بيكون صعب عليه أوي أنه يقعد، ولازم يتحرك».

وأوضحت أنها وأثناء غيابها عن الساحة الفنية، لم تخشَ أن ينساها جمهورها، ولكن ما كان يشغل بالها هو تغيير أي شئ فيها يؤدي إلى عدم قبولها مرة أخرى من قبل جمهورها، «الحمد لله بفضل ربنا الجمهور استقبلني زي ما كان بيستقبلني قبل كده، ومحستش بأي تغيير».

وكشفت أبو السعود، كواليس مشاركتها في لجنة الفنون الاستعراضية للتحكيم بمهرجان الإبداع، قائلة: «أنا بحب مصر طول عمري، دي بلدي اللي اتولدت وعيشت فيها، وكان عاجبني نشاط وزارة الشباب والرياضة، خاصة في دورة طوكيو 2020، وده بيؤكد أن وراهم ناس بتدعم الشباب».

وأكدت أنها قامت بتقديم عرض استعراضي على خشبه المسرح وختمت نهاية عرضها بالتمثيل.