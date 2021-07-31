برنامج الفئات الخاصة بآداب سوهاج يختتم دوراته التدريبية للغة الإشارة 

اختتم برنامج الفئات الخاصة بكلية الآداب بجامعة سوهاج، دورات لغة الإشارة للفئات الخاصة للمستويين الثاني والثالث، وذلك بالتعاون مع مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.

وقال الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، إن الجامعة تحرص على تنظيم مثل تلك الدورات التدريبية للنهوض بمستوي الخدمات لذوي الفئات الخاصة ومنهم فئه الصم وضعاف السمع، وذلك إعتباراً أن لغة الإشارة تعتبر هي اللغة الأم لذوي الإعاقة السمعية.

وأوضح «عزيز»، أن الجامعة تحرص بصورة مستمرة على تأهيل المتدربين لإتقان لغة الإشارة للتعامل بمهنية مع الصم وضعاف السمع فى مختلف مؤسسات وقطاعات المجتمع، مضيفًا أن تعلم لغة الإشارة هي التى تولد الرغبة لديهم فى التواصل الإجتماعي وتبادل الأفكار والمعلومات مع الآخرين، والتى يكمن أهميتها فى كونها وسيلة للتنفيس بين مستخدميها للتخفيف من حجم الضغوطات النفسية التى تقع على عاتقهم، بالإضافة إلى توطيد أسس التفاعل والتفاهم فيما بينهم.

وأشار الدكتور كريم مصلح عميد كلية الآداب، إلى أن مثل تلك الدورات تساهم فى تلبية إحتياجات سوق العمل فى هذا المجال، وذلك لخدمة أصحاب القدرات الخاصة من الصم وضعاف السمع بمختلف مؤسسات وقطاعات المجتمع، وتحفيز النمو الذهني والإبداعي لديهم.

وأكد الدكتور طارق ذكي منسق البرنامج، مدى إهتمام الجامعة بتقديم برامج تعليمية ودورات تدريبية مميزة لخدمة كافة أفراد المجتمع، مضيفاً أن البرنامج التدريبي للدورة إستهدف تدريب المشاركين على لغة الإشارة، والتي شملت تعابير الوجه وحركة الشفاه مع تحريك اليد والأصابع لتوضيح الحروف الأبجدية وتكوين كلمات وجمل مفهومة.

وأوضح الدكتور عنبر محمود مدير المركز، أن الدورة شارك فيها 60 متدربًا موزعين على مجموعتين صباحية ومسائية، وحاضر بها أماني محمد بخيت مدربة ومترجمة لغة الإشارة بالمحافظة، لافتاً إلى أن البرنامج التدريبي يضم 4 مستويات، تم الانتهاء من المستوي الثاني والثالث، وسيتم تنظيم برنامج المستوي الرابع والأخير لنفس المتدربين يوم الاثنين المقبل الموافق 2 أغسطس.

وأشار إلى منح المتدربين من المستوي الأول شهادات معتمدة من الجامعة لاجتيازهم الدورة بنجاح، وجاري منح وتسليم المتدربين للمستوي الثاني والثالث الشهادات المعتمدة .