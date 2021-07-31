10295 طالبا بالثانوية العامة يؤدون امتحاني الأحياء والإستاتيكا ببني سويف

يؤدي 7995 طالبًا وطالبة بالصف الثالث الثانوي، اليوم السبت، امتحان مادة الأحياء للشعبة العلمية «علمي علوم» داخل 62 لجنة رئيسية بمحافظة بني سويف، وسط اجراءات احترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

فيما يؤدي 2295 طالبا وطالبة بالصف الثالث الثانوي، اليوم السبت، امتحان مادة الإستاتيكا للشعبة العلمية «علمي رياضة».

وشهدت لجان محافظة بنى سويف، اليوم السبت، في امتحانات الثانوية العامة قياس الزائرات الصحيات لدرجات الحرارة للطلاب قبل الوصول إلى للجان بالإضافة للمرور من على بوابات تعقيم، وتوزيع أكياس المطهرات عليهم، حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية «علمي علوم» الامتحان في مادة الأحياء، وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا.

وتواصل الدكتور محمد هاني غنيم مع سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة والاطمئنان على توافر المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال الامتحانات.

و أكد المحافظ على أهمية متابعة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية و تنظيم عملية الدخول والخروج للطلاب، وتسليم المستلزمات الوقائية اللازمة من الكمامات، والتأكد من ارتدائها واستعمالها بالشكل السليم وقياس درجة حرارة الطلاب، مع الالتزام بالعدد المحدد داخل اللجنة الواحدة والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، ومشدداً على ضرورة التعامل مع أية مواقف طارئة أولا بأول مع ضمان توافر التواصل العاجل بين غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالوزارة والمديرية والإدارات التعليمية.

واستعدت 7 إدارات تعليمية بمحافظة بني سويف لامتحانات الثانوية العامة 2021، التي انطلقت السبت، 10 يوليو الجاري، حيث شهدت استعدادات مكثفة وأعمال رش وتطهير، سواء باللجان أو استراحات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين من الرجال والسيدات، المشاركين في أعمال الامتحانات، حيث يؤدي الامتحان 16 ألف و757 طالباً وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية أمام 62 لجنة رئيسية على مستوى المحافظة، في ظل توفير 14 استراحة للمراقبين.