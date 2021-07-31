عاجل.. صفحات الغش تزعم تداول أسئلة امتحان الأحياء للثانوية العامة 2021

زعمت صفحات الغش الإلكتروني منذ قليل، تسريب امتحان الأحياء لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتيلجرام»، وذلك بعد انطلاق الامتحان بوقت قليل.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، إنها حريصة على متابعة أي محاولات لتسريب الامتحانات، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق عقوبات رادعة على أي طالب يصور الامتحانات وينشرها على الإنترنت، حيث تصل العقوبات إلى الحبس سنة والحرمان من الامتحانات لمدة عامين متتاليين.

وأعلنت غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، أنها تتابع الأوراق المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي للتأكد من صحتها، لافتة إلى أنه في حالة التأكد من الأوراق المنشورة على الإنترنت سيتم تطبيق عقوبات رادعة على أي طالب قام بذلك، مطالبة جموع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة عدم الالتفات لهذه الأوراق.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في بيان عاجل لها، أن أي طالب يسرب جزءاً من أسئلة الامتحان سيحرم من دخول الامتحانات لمدة عامين متتاليين، مشيرة إلى أن تصحيح أوراق الإجابات تتم إلكترونياً، دون تدخل العنصر البشري، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، موضحة أن جميع أسئلة الامتحانات سواء للشعبة العلمية أو الأدبية اعتمدت على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

وزير التعليم: إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021 بعد إنتهاء الامتحانات بنحو 10 أيام

وصرح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن امتحانات الثانوية العامة 2021 تسير بصورة منتظمة وطبيعية ولا يوجد أى مشكلات تؤثر على سير الامتحانات، مشيرا إلى أن الامتحانات ستنتهي بعد غد الاثنين، مؤكدا أن أعمال تصحيح أوراق إجابات الامتحانات، وسيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة عقب انتهاء الامتحانات بنحو 10 أيام.

وقال شوقي، في تصريحات لـ"الوطن"، إن الوزارة نجحت في تسيير امتحانات الثانوية العامة 2021، رغم تحديات وصعوبات جائحة كورونا، لافتا إلى أنه سيتم عقد امتحانات دور ثاني للطلاب المصابين بفيروس كورونا المستجد بنفس الدرجات الفعلية.