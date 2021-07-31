«لو عايز تخس».. 31 نصيحة لإنقاص وزنك بطريقة صحية

قدم الدكتور أحمد عريف مسؤول إدارة التثقيف الصحي بمديرية الصحة في محافظة دمياط، 33 نصيحة لكل من يرغب في إنقاص وزنه.

وأشار مسؤول التثقيف الصحي، إلى بعض المشروبات والأكلات التي تساهم في خفض الوزن، على النحو التالي:-

1- الشوفان يعمل على تقليل معدلات الجوع لاحتوائه على الألياف التي تساعد على استقرار مستويات الكوليسترول.

2- البيض يعد مصدرا غنيا بالبروتينات، ويساعد على خفض السعرات الحرارية، كما يساعدنا على بناء العضلات ويطور الكوليسترول الجيد.

3- التفاح غنى بمضادات الأكسدة القوية وغيرها من الملاحق الغذائية، والأهم من ذلك أنه يحتوى على «البكتين» الذى يساعد على تقليل الخلايا الدهنية فى الجسم.

4- الفلفل الأخضر يساعد على تطوير خلايا نمو الجسم وحرق السعرات الحرارية فى وقت سريع.

5- الثوم يحتوى على مادة الأليسين الذى يتمتع بمواد مضادة للبكتيريا مما يساعد على تقليل الدهون وإزالة الكوليسترول الضار.

6- العسل يعد أفضل شيء لحرق الدهون، ويمكن إضافته إلى الماء الدافئ وتناوله يوميًا فى الصباح الباكر لخفض كمية الدهون.

7- الشاى الأخضر هو الأكثر فعالية والذى يساعد على إنقاص الوزن، لاحتوائه على مضادات الأكسدة التى تساعد على استقرار الوزن، ويجب تناول 3 كوب من الشاى الأخضر يوميًا للحصول على نتائج أفضل.

8- القمح يعزز التمثيل الغذائئ لدينا ويساعد على تقليل الدهون.

9- الطماطم تساعد على حرق الدهون فى وقت سريع، كما أنها تساعد على الحماية من السرطان، لذلك يجب تناول الطماطم فى النظام الغذائى بانتظام.

10- الشكولاته الداكنة تحتوى على مادة الفلافونويدات، وهى خصائص مضادة للالتهابات مما يساعد على خفض مستويات الكوليسترول فى الدم، ويعزز نمو السيروتونين ويحرق الدهون.

11-يعتبر عصير الليمون وحده أو مضافًا إليه النعناع الأخضر أو الريحان أو الزنجبيل الأخضر أو المطحون، من أفضل المشروبات المطهرة للجسم وكذلك الحارقة للدهون لأنها تزيد من معدلات التمثيل الغذائي لذا عليك بتناوله دافئا غير محلى أو محلى بملعقة من العسل الأبيض.

12- الماء المثلج من المشروبات التي تساعد على زيادة معدلات التمثيل الغذائي الماء في العموم، فشرب ما يعادل 8 إلى 10 أكواب من الماء تعتبر من أفضل وسائل حرق الدهون والحفاظ على صحة الجسم ونضارته وصحة الجهاز الهضمي والعصب كما يعتبر البعض أن الماء البارد أو المثلج أكثر فائدة في حرق الدهون تحديدًا لأنه يرفع معدلات التمثيل الغذائي بما يبذله الجسم للحفاظ على درجة حرارته مقابل درجة الحرارة المنخفضة جدًا للماء فيزيد الحرق.

13 - عصير الخضراوات والفواكه كالجزر والطماطم و عصير الجرجير و الكرنب أو حساء الكرنب وكوكتيل الخضراوات وكذلك الفواكه الحارقة، كل هذا يحتوى على فيتامين سي مثل الليمون والبرتقال واليوسفي والأناناس والكيوي، وكذلك كل التوتيات مثل الفراولة والتوت بأنواعه من أكثر العصائر التي تزيد من عملية حرق الدهون خاصة قبل الطعام أو كوجبة خفيفة وحدها بشرط عدم التحلية.

14- مشروب الأعشاب الدافئة من المشروبات الحارقة للدهون سواء وحدها أو مزيج من الأعشاب مثل «القرفة والزنجبيل والشاي الأخضر والكمون والنعناع»، تزيد من معدلات الحرق في الجسم و يمكنك أن تشربيها كل مكون لوحده أو مزيج منها.

15- الثوم مفيد جدًا لتنشيط الأوعية الدموية و الحفاظ عليها من الإصابة بالأمراض التى تتعرض لها كما أن الثوم مفيد جدًا ومنظم لضغط الدم وينظم الدهون الثلاثية بصرف النظر عن زيادة الكوليسترول الحميد لاحتوائه على المواد المضادة للسمنة.

16-الخيار يمكنك استخدامه في السلطة كأحد الخضروات المساعدة على خفض الوزن

17-القرفة تشتهر بمذاقها الحلو و تعمل ضد الدهون الضارة فى الجسم بشكل عام وعلى الأخص دهون البطن و تعد عاملًا أساسيًا لحرق الدهون، ويمكن إضافة ملعقة صغيرة من القرفة على كل المأكولات بل وبعض المشروبات أيضا

18- يحتوى الفلفل الحار على المواد القوية والفعالة لحرق دهون الجسم بصفة عامة وحرق دهون البطن بصفة خاصة حيث يقوى إنتاج حرارة الجسم بشكل كبير جدًا لذا فهو عامل قوى لحرق الدهون و يستهلك المزيد من السعرات الحراري لهضمه

19- خل التفاح: «مزيل للسمية، مزيل للكوليسترول، منشط»، ومذيب جيد للدهون ويساعدك للتخلص من الوزن الزائد وفي الوقت نفسه ينشط عمليات الأيض في الجسم، يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، التي تساعد على نقل المغذيات إلى الخلايا وإزالة المواد السامة، كم تعمل البيتا كاروتين الموجودة في خل التفاح على تخليص الجسم من الجذور الحرة والتي تعمل بدورها على تدمير الدهون، البروتين، و يمكن وضعه على السلطات أو خلطه مع الماء وشربه بشرط أن لا يتجاوز ذلك معدل ملعقتين صغيرتين في اليوم

20- بذور الكتان: «مزيل للكوليسترول، موازن لسكر الدم، مزيل للسمية» و يعتبر منظفا للأمعاء ، يعمل على توازن السكر في الدم ويحد من امتصاص الكوليسترول.

21-زيت بذر الكتان: «مزيل للكوليسترول، منشط، موازن لسكر الدم، مزيل للسمية» يرش على السلطات والفول والحمص، بمعدل ملعقتين صغيرتين يوميا في في فترتين متباعدتين.

22 - البروكلي: يعمل على تعزيز بعض الانزيمات والتي بدورها تساعد على تنقية الجسم من السموم وخاصة الوقاية من السرطان، وداء السكري، ومرض القلب وتخلخل العظام وفرط ضغط الدم وتنقية الكبد من السموم والذي بدوره يعمل على عدم تخزين الدهون في الجسم.

23- خلطة الزنجبيل والنعناع والكمون والشاى الأخضر تعد من أشهر المشروبات لإحراق الدهون والتخسيس

24 -مغلى البرتقال والليمون يتم تناوله مرتين يوميا

25 -عصير الأناناس والكيوى عليك بشربه كعصير مره واحدة يوميا لمدة أسبوعين.

26 - مغلى البقدونس يساعد فى التخسيس يعطى شعور بالشبع

27 -القهوة السوداء لها القدرة من كميه الكافين علي تحويل الدهون إلي طاقة.

28 - الحليب خالي الدسم ينصح بشربه مره واحده يوميا يساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون لاحتوائه على كالسيوم يساعد فى حرق الدهون بشكل مكثف جدا.

29- القهوة الخضراء لها قدره كبيره علي إذابة الدهون بشكل قوي و ترفع عملية الأيض

30 -اللوز يسرع عملية الأيض والتمثيل الغذائي كما يخفض نسبة الكوليسترول في الدم و يعمل على خفض نسبة السكر في الدم.

31 -البقوليات تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية الرئيسية مثل «الحديد والألياف»، كما تحافظ علي الحركة الطبيعية وتحتوي على فيتامين B.