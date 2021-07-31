«القابضة للمياه» تعقد دورات لتأهيل وتدريب موظفي الشركات التابعة

أكّد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية الاستفادة المثلي للمورد البشري وتسكينه في الوظائف المناسبة لتأهيله وتدريبه ورفع كفاءته وفق مناهج تدريبية متخصصة للمسار الوظيفي في التخصصات الفنية والإدارية لمواكبة التطورات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة التي تسهم في تأدية المهام الوظيفية بصورة أفضل تنعكس على جودة الخدمات المقدمة.

آليات وإجراءات مواجهة التحديات في تطبيق نظام المسار الوظيفي

بدوره، أعلن المهندس خالد حسين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، الانتهاء من ورشه عمل بعنوان «وضع آليات وإجراءات مواجهة التحديات فى تطبيق نظام المسار الوظيفي»، التي استضافتها الشركة بالدقهلية تحت اشراف الإدارة العامة المسار الوظيفى بالشركة القابضة.

الاستثمار الأمثل في المورد البشري

وأشار إلى أنَّ الورشة ناقشت التحديات في تسكين المورد البشري بالشركات التابعة على المسارات الوظيفية الصحيحة طبقًا للوظائف الفعلية وتصميم قواعد بيانات للموارد البشرية طبقًا للمسميات الوظيفية والمسار الوظيفي الفعلي وذلك في إطار رؤية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للاستثمار الأمثل في المورد البشري.

وأضاف أنَّ الشركة القابضة تسعى دائمًا إلى تدريب وتطوير المورد البشري بالشركات بتطبيق نظام المسار الوظيفي الذي أحدث طفرة في تطوير أداء المورد البشري بالشركات التابعة.

وضمت الورشة شركات مياه إسكندرية، صرف إسكندرية، مطروح، دمياط، البحيرة، الدقهلية، كفرالشيخ، الغربية، الشرقية، المنوفية.

الطريقة المثلى للتعامل بين العاملين

وعقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد برنامجًا تدريبيًا لعدد من رؤساء القطاعات بالشركة تحت إشراف الشركة القابضة للمياه بمشاركة مديري عموم بعض الشركات الشقيقة وهي بني سويف وسوهاج والجيزة والمنوفية.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس الإدارة لشركة أسيوط والوادي الجديد، أنَّ التدريب هدفه الارتقاء بالكفاءات المهنية للشركة، بمشاركة رؤساء القطاعات (شرق، وسط، التخطيط، المشروعات، المالي، الدعم الفني، الوادي الجديد) لتفعيل استراتيجيات الاتصال الذي يوضح الطريقة المثلى للتعامل بين العاملين فيما بينهم وعلاقة الشركه بالمؤسسات المجتمعية.