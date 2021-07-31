كوكتيل مخدرات وأسلحة نارية.. «الداخلية» تطارد المجرمين

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية..

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط عدد 142 قطعة سلاح نارى، بحوزة 119 مته.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 84024 حكما قضائيا متنوعا، على النحو التالي:

360 حكم جناية.

25647 حكم حبس جزئي.

4911 حكم حبس مستأنف.

40847 حكم غرامة.

12259 مخالفة.

في مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط 164 قضية مخدرات، بإجمالي 177 متهما ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت 9٫545 كيلو جرام.

كمية من مخدر الحشيش وزنت 12٫209 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 3٫585 كيلو جرام.

كمية من مخدر الإستروكس وزنت 960 جراما.

كمية من مخدر البودر وزنت 644 جراما.

كمية من مخدر الهيدرو وزنت 170 جراما.

كمية من مخدر شابو وزنت 515 جراما.

كمية من مخدر الآيس وزنت 294 جراما.

عدد 9 أمبولات مخدر.

عدد 2059 قرصا مخدرا.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 36 متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 25 متهمين.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 310 دراجات نارية مخالفة.

في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة سيارة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 25907 مخالفات مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص 53 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.