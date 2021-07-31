1000 بلاغ ضد «صفحات فيسبوكية» تشهر بالمواطنين وتشكك في الأنساب بسوهاج

حرر عدد كبير من المواطنين بلاغات ضد صفحات تدار على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، من قبل مجهولين يستهدفون المواطنين ورموز العائلات بدائرة مركز العسيرات الواقعة جنوب محافظة سوهاج، وقدم المتضررون البلاغات لـ الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات فرعي «أسيوط وسوهاج».

وأكد مقدمو البلاغات أن تلك الصفحات تسببت في الإساءة والتشهير بهم، كما أنه وصل الأمر بمن يديرون تلك الصفحات إلى النيل من الأعراض، والتشكيك في الأنساب بين العائلات.

كما أكد الأهالي المتضررين أن البلاغات يتم تقديمها في تلك الصفحات منذ أكثر من عامين ولم يتم الكشف بعد عن الذين يديرون هذه الصفحات، وبعد أن طال التشهير عدد كبير من المواطنين تم تقديم عشرات البلاغات الجديدة ضد تلك الصفحات، مطالبين وزارة الداخلية بسرعة القبض على من يديرون تلك الصفحات وتقديمهم للعدالة.

3 صفحات يديرها مجهولون هدفها التشهير بالمواطنين

قال محمد عارف، محام، إنه تقدم ببلاغ لمباحث الانترنت في أسيوط، كما قدم بلاغًا لمباحث الانترنت في سوهاج، مؤكدًا أنه يوجد في دائرة مركز العسيرات ثلاث صفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بأسماء «نبض العسيرات»، و«قلم العسيرات الحر»، و«اخبار العسيرات»، وتلك الصفحات تدار من قبل مجهولين لا يكشفون عن أنفسهم، هدفهم التشهير بالناس والعائلات.

وأضاف عارف، أن عدد البلاغات المقدمة في تلك الصفحات تخطى 1000 بلاغ، مطالبًا بسرعة الوصول لأصحاب تلك الصفحات وتقديمهم للنيابة العامة والتحقيق في البلاغات المقدمة، والعمل على إغلاقها خاصة وأنها تسببت في خلق حالة من الاحتقان لدى العائلات.

وقال وليد الشريف، محام، إنه تقدم ببلاغ لمباحث الانترنت في مديرية أمن سوهاج، عقب توجيه إساءة له على صفحة يديرها شخص مجهول، مؤكدًا أن أهالي مركز العسيرات في حالة من الغضب بسبب عدم إلقاء القبض على من يديرون تلك الصفحات، كما أنه حدثت بعض المشاكل بين العائلات بسبب ما تم نشره، لافتًا إلى أن لو مديري هذه الصفحات كشفوا عن أنفسهم فسيلقون عقابًا شديدًا من الأهالي الغاضبين.

التشهير بالموظفين الحكوميين ورموز العائلات

قال مصطفي قناوي، موظف بالتأمينات الاجتماعية بالعسيرات، وأحد مقدمي البلاغات، إن تلك الصفحات أثرت بشكل كبير على أداء الموظفين الحكوميين بعد أن تم نشر صورهم واتهامهم بتلقي رشاوي من المواطنين، والتشهير بهم دون سند قانوني، كما أن التشهير طال عدد كبير من رموز العائلات وكبارها، مشيرًا إلى أن هدفهم الأساسي هو تدمير النسيج الاجتماعي بدائرة مركز العسيرات.

وأكد قناوي، أن واحدة من تلك الصفحات التي تتولى عملية التشهير برموز العائلات حاليًا، كانت تتحدث من قبل بلسان المنتمين لتنظيم الإخوان، وعقب انتهاء حكمهم وسقوطهم تحولت الصفحة إلى التشهير بالناس وتشويههم وكأنهم ينتقمون من المواطنين.

وطالب قناوي، وزارة الداخلية بسرعة الكشف عن الذين يقفون وراء تلك الصفحات وتقديمهم للعدالة بسبب ما اقترفوه من جرائم في حق أهالي العسيرات.