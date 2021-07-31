حملات لملاحقة المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

حملات مستمرة تنفذها الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، استهدفت المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكثفت محافظة البحيرة جهودها لملاحقة المخالفين والمقدمين على بناء وحدات سكنية بدون تراخيص، وبالتنسيق مع أقسام الإشغالات بالوحدات المحلية المختلفة، نفذت المحافظة حملاتها لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، في الوقت الذي شدد فيه محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات.

محافظ البحيرة يشدد على تنفيذ حملات إزالة التعديات

وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدي على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.

وأكد استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز «الدلنجات - دمنهور - حوش عيسى» عن إزالة 5 حالات تعد على مساحة 920 م2 عبارة عن إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 480 م بقرى المسين ومؤسسة البستان بالدلنجات عبارة عن أسوار طولية وعرضية.

وكذا إزالة حالة تعد وفك شدة خشبية بمساحة 240 م٢ بقرية نديبة بدمنهور، بالإضافة إلى إزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 200 م بحوش عيسى عبارة عن شده خشبية.