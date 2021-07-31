اقترب من مليون جنيه.. إيرادات فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» أمس

جاءت إيرادات فيلم فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، في المركز الثاني في شباك التذاكر مساء الجمعة، بواقع بواقع 978 ألف و943 جنيه، فيما يتصدر فيلم «العارف» شباك التذاكر بإيرادات مليون و809 ألف و827 جنيه ليلة أمس.

«البعض لايذهب للمأذون مرتين» يحتل المركز الثاني بشباك التذاكر

فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» بطولة كريم عبدالعزيز، ودينا الشربيني، وماجد الكدواني، تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

«البعض لا يذهب للمأذون مرتين» دراما اجتماعية وفانتازيا كوميدية

وتدور أحداث فيلم «البعض لايذهب للمأذون مرتين» في إطار دراما اجتماعية وفانتازيا كوميدية عن الأزمات التي تحدث بسبب الزواج والطلاق، حيث يجسد الفنان كريم عبدالعزيز شخصية إعلامي يقوم بعمل تحقيقات تليفزيونية من خلال التنكر في أكثر من شخصية، متزوج من الفنانة دينا الشربيني، وتحدث خلافات تقوم على مفارقات كوميدية، فضلًا عن وقوع أزمة كبيرة بين المتزوجين يكون هو السبب فيها.

فيلم كريم عبدالعزيز يحقق إيرادات تتجاوز 30 مليون جنيه في أكثر من ثلاثة أسابيع

وحقق فيلم «البعض لايذهب للمأذون مرتين» منذ عرضه مع بداية شهر يوليو الماضي ما يزيد عن 30 مليون جنيه إيرادات في السينما، ويتصدر شباك التذاكر ويحافظ على المركز الثاني حيث يسبقه فيلم «العارف» بطولة أحمد عز، وأحمد فهمي، محمود حميدة، والفنانة اللبنانية كارمن بصيبص، ومصطفى خاطر، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب، وحقق إيرادات تجاوزت الـ 35 مليون جنيه حتى الأن.